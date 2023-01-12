Свыше 8,2 миллиона семей в России улучшили жилищные условия средствами маткапитала
Более 8,2 млн семей в России использовали средства материнского капитала на улучшение жилищных условий с начала действия программы. В общей сложности за 16 лет на приобретение или строительство жилья, в том числе на погашение ипотеки направлено свыше 3 трлн руб., сообщили в министерстве труда и социальной защиты страны.
«Так, порядка 5,4 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», — отметил глава министерства Антон Котяков.
Когда и как можно использовать материнский капитал
Ведомство напомнило, что сразу после рождения ребенка средства маткапитала можно потратить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, на товары и услуги для детей с инвалидностью, дошкольное образование и присмотр за детьми, а также ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумом.
Через три года маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, в том числе на приобретение жилья без ипотеки, образование детей, накопительную пенсию матери и оплату социореабилитационных услуг для детей с инвалидностью.
Начиная с 2023 года полномочия по выдаче маткапитала перешли от Пенсионного фонда единому Социальному фонду России.