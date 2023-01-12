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Новости
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Свыше 8,2 миллиона семей в России улучшили жилищные условия средствами маткапитала

Дата публикации: 12 янв 2023
Свыше 8,2 миллиона семей в России улучшили жилищные условия средствами маткапитала

Более 8,2 млн семей в России использовали средства материнского капитала на улучшение жилищных условий с начала действия программы. В общей сложности за 16 лет на приобретение или строительство жилья, в том числе на погашение ипотеки направлено свыше 3 трлн руб., сообщили в министерстве труда и социальной защиты страны.

«Так, порядка 5,4 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», — отметил глава министерства Антон Котяков.

Когда и как можно использовать материнский капитал

Ведомство напомнило, что сразу после рождения ребенка средства маткапитала можно потратить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, на товары и услуги для детей с инвалидностью, дошкольное образование и присмотр за детьми, а также ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумом.

Через три года маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, в том числе на приобретение жилья без ипотеки, образование детей, накопительную пенсию матери и оплату социореабилитационных услуг для детей с инвалидностью.

Начиная с 2023 года полномочия по выдаче маткапитала перешли от Пенсионного фонда единому Социальному фонду России. 

Подробнее об использовании материнского капитала на улучшение жилищных условий в 2023 году>>

Материнский капитал
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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