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Расселять аварийные дома в России хотят быстрее

Дата публикации: 16 апр 2025
Расселять аварийные дома в России хотят быстрее

Депутаты предлагают установить максимальный срок переселения граждан из аварийного жилья — три месяца с момента переезда первого собственника. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Речь в документе идет о региональных программах расселения непригодных для проживания домов. Изменения вносятся в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Он, в частности, обязывает прописывать в этих программах сроки переселения граждан. Однако, как отмечают авторы законопроекта, они являются примерными и, как правило, исчисляются годами, а иногда и десятилетиями.

Кроме того, собственников и нанимателей помещений в домах, признанных аварийными, расселяют неравномерно: между переселением первого и последнего жильцов могут пройти годы. При этом, согласно действующему законодательству, граждане не могут жить в доме, который разрушается, подчеркивают депутаты. Это, по их словам, приводит к многочисленным проблемам.

«Так, после переселения первых собственников, как правило, жилищно-коммунальные службы перестают обслуживать аварийный дом, в котором начато расселение. Жильцы нерасселенных квартир фактически остаются в условиях, опасных для жизни и здоровья, с криминогенной составляющей, так как зачастую в освободившиеся квартиры в течение нескольких месяцев поселяются антисоциальные субъекты», — говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, земельный участок, на котором расположен аварийный дом, нельзя включить в градостроительные программы, пока жильцы его полностью не освободят.

В связи с этим депутаты предлагают обязать указывать в программах срок фактического переселения граждан, который не должен превышать трех месяцев с даты выселения первого собственника.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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