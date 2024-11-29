Течёт крыша в многоквартирном доме: куда обращаться
Протечки кровли в многоквартирных домах встречаются нередко. Причины этому могут быть самые разные: нарушение целостности крыши, износ материалов или их низкое качество, несвоевременный ремонт. Жителям в такой ситуации важно добиться устранения проблемы, ремонта и, если понадобится, возмещения ущерба.
В статье разбираемся, куда обращаться, если течёт крыша в многоквартирном доме.
Кто обязан следить за состоянием крыши
Ремонт кровли и её поддержание в нормальном состоянии — обязанность обслуживающей организации: управляющей компании, ТСЖ, ЖЭК. Крыша относится к общедовому имуществу, и графа в том числе за её содержание включается в платёжки. Своевременный мониторинг состояния крыши, чердака, систем водоотвода, домовых коммуникаций помогает избежать протечек.
Если крыша в многоквартирном доме протекает, нужно:
- оперативно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации;
- предупредить соседей, которые живут этажами ниже, о протечке;
- вместе с представителями «аварийки» зафиксировать протечку, специалисты должны составить акт.
Устранить проблему управляющая компания должна в течение суток с момента принятия заявления (в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170).
Как заставить УК сделать ремонт
В большинстве случаев протечка не та проблема, на которую можно махнуть рукой. Тем более что во многих случаях есть риск потопа квартир. Поэтому решением вопроса специалисты занимаются быстро.
Но если это не ваша история, или управляющая компания не выполняет свои обязанности добросовестно, собственники могут потребовать ремонта.
- Для начала на общем собрании собственников нужно выбрать представителя дома. Он будет выступать с интересами всех жителей, взаимодействовать с представителями управляющей компании и различными госорганами.
- Дальше нужно составить заявление на ремонт крыши в управляющую компанию.
- Лучше не полениться и вызвать квалифицированных инженеров или строителей для обследования кровли, которые дадут заключение о состоянии крыши. Это важно в рамках сбора доказательств, что управляющая компания не проводила ремонтные работы, в то время как они требуются.
- Если вопрос не решается через переговоры, можно обратиться в суд с заявлением, в котором будет указано требование об обязательстве управляющей компании отремонтировать кровлю.
Как подавать
Заявления на ремонт кровли нужно составить в двух экземплярах, по общему образцу в интернете или в свободной форме.
Один экземпляр нужно отправить по официальному (юридическому) адресу управляющей компании, или направить через сервис или мобильное приложение УК. Второй экземпляр нужно ставить у себя.
Сотрудники управляющей компании обязаны принять заявление и уведомить жителей о решении.
Структура документа
Оформление такое же, как во всех заявлениях. В правом верхнем углу должна быть «шапка», где нужно указать, кому оно адресовано (реквизиты управляющей компании, адрес) и от кого (ФИО собственника квартиры).
По центру листа нужно написать «Заявление» и расписать претензию с указанием даты, когда было зафиксировано нарушение кровли.
Например: «Я, Лукьянов Егор Афанасьевич, собственник квартиры в доме по адресу: ул. Южная, дом 5, прошу срочно выполнить работы по ремонту кровли дома. 20 ноября 2024 года была зафиксирована протечка в квартире №56 из-за того, что покрытие крыши стало разрушаться». Подробно опишите, во сколько обнаружилась протечка, как исследовали причину протечки, обращались ли уже в УК и какие ответы получали.
Ниже нужно поставить дату составления заявления и подпись.
Составить акт можно совместно с соседями, арендаторами, любыми свидетелями, указав их полные ФИО и адрес.
Что делать жильцам, если от протечки пострадало имущество
Собственники, чьи квартиры залило водой, имеют право на получение компенсации ущерба от управляющей компании. Если ваша квартира застрахована, свяжитесь со своей страховой.
Шаг 1. Получите от управляющей компании акт о заливе
Важно вызвать аварийную службу или специалистов управляющей компании как только обнаружили протечку. Обязательно сфотографируйте последствия залива в своей квартире и квартире соседей (если они есть), пока ждёте аварийную службу. Сотрудники должны прийти в квартиру и составить акт о заливе. В этом документе будет зафиксирован весь ущерб имуществу.
Убедитесь, что в документе указаны:
- ФИО собственника или арендатора квартиры;
- ФИО представителя управляющей организации, который прибыл на место и составил акт;
- пострадавшее имущество (конкретно и подробно), площадь повреждённых стен, потолка, пола и так далее;
- подписи обеих сторон.
Если вы не согласны с содержимым акта, обязательно сделайте об этом пометку, прежде чем его подписывать.
Акт должен быть составлен и подписан не позднее 12 часов с момента обращения в аварийно-диспетчерскую службу. Если представители отказываются составлять или подписывать акт, вы можете составить такой документ самостоятельно. Но перед этим нужно оценить ущерб.
Шаг 2. Закажите оценку ущерба
Чтобы добиться возмещения ущерба, нужно обратиться к независимому оценщику, который изучит обстановку в вашей квартире. Внимательно выбирайте оценщика, у него должен быть допуск в СРО.
Представители управляющей компании должны присутствовать на осмотре, поэтому их нужно предупредить заранее, желательно за 3 рабочих дня до прихода специалиста.
Эксперты рекомендуют выждать хотя бы 3 дня после протечки до вызова оценщика: в первый день все последствия ещё могут не проявиться.
Шаг 3. Направьте претензию виновнику протечки крыши
Если протечка крыши произошла из-за ненадлежащей работы управляющей компании, отправьте претензию с указанием результатов оценки. Лучше отправить письмо как ценное и с описью вложений на официальный адрес вашей УК.
В среднем управляющая компания рассматривает заявление 10 дней, но в отдельных случаях срок может растянуться до 30 дней.
Результатом рассмотрения может быть отказ, компенсация ущерба или ремонт затопленной комнаты.
Шаг 4. Если требования не выполнены, подайте иск в суд
Если собственник не согласен с решением, и мирные обсуждения не помогают, для взыскания полной суммы ущерба придётся обращаться в суд по месту расположения (юридического адреса) управляющей компании.
Житель может потребовать возмещение судебных издержек, штраф до 50% от суммы иска, компенсацию причинённого морального вреда, неустойку в случае несвоевременного исполнения судебного решения и компенсацию расходов на аренду жилья, если в квартире невозможно было жить до устранения протечки.
Шаг 5. Получите исполнительный лист
Обслуживающая компания обязана исполнить судебное решение после его вступления в силу. На случай, если организация затянет с перечислением выплат, пострадавшему собственнику нужно получить исполнительный лист. Его выдаёт суд после вступления судебного постановления в законную силу.
Заключение
Протечка крыши дома — проблема, которая должна решаться оперативно. Не менее важны преветивные меры: своевременный ремонт, регулярное обследование состояния кровли. Всем этим должна заниматься организация, обслуживающая дом.
Подобные споры решаются эффективнее, если привлекать профессионалов. Например, пользоваться помощью юристов, специализирующихся в делах недвижимости и ЖКУ. Как минимум, юрист поможет правильно составить все заявления и документы. В целом же в таких делах важно запастись терпением и нужными знаниями — надеемся, что в этом помогла наша статья.
Спасибо за подробную информацию. Всё понятно и полезно.
Елена П.здравствуйте! Рады помочь 💚