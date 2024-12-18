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Новости
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Свыше 40 тыс. семей получили льготную ипотеку в ДФО в 2024 году

Дата публикации: 18 дек 2024
Свыше 40 тыс. семей получили льготную ипотеку в ДФО в 2024 году

Льготные ипотечные программы позволили улучшить жилищные условия 43 тыс. семей на Дальнем Востоке в этом году. Об этом сообщила замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

«Всего в 2024 году благодаря льготным ипотечным программам жилищные условия в Дальневосточном федеральном округе улучшили около 43 тыс. семей», — сказала она в ходе онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в ДФО».

По словам Власовой, благодаря «Дальневосточной и арктической ипотеке» в регионах ДФО стали возводить больше жилья. После ее запуска в конце 2019 года строящихся объектов там стало в 3,5 раза больше (более чем 7 млн кв. м), в то время как в целом по стране их объем увеличился только на 11%.

«Опережающий рост предложения новых квадратных метров позволит повысить обеспеченность жильем в ДФО и тем самым создаст условия для раскрытия экономического потенциала этого геостратегического региона», — отметила замруководителя аналитического центра.

Продажи жилья в новостройках ДФО тоже выросли, по итогам 11 месяцев — на 14% в годовом выражении. При этом в целом по РФ они снизились на 19%, подчеркнула Власова.

Она также заявила, что «Дальневосточная и арктическая ипотека» помогла удержать часть граждан от переезда в другие регионы. По данным ДОМ.РФ, число участников программы, которые думали о переезде из ДФО, уменьшилось в 3,6 раза.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы оформляли «Дальневосточную и арктическую ипотеку» в этом году?
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