Для ипотечных заемщиков могут ввести тест на финансовую грамотность
Центробанк готов обсудить вопрос об обязательной проверке финансовой грамотности россиян, желающих взять ипотеку. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ответ регулятора замруководителя фракции «Новые люди» Александру Демину.
Ранее он предложил ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, которые берут кредит впервые, а также для высокорискованных заемщиков. Такое обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
В свою очередь, в ЦБ отметили, что в некоторых странах проверяют уровень финансовой грамотности заемщиков по отдельным видам договоров, в первую очередь ипотечных.
«Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей», — говорится в ответе ведомства Демину.
Там также сказано, что тема осознанного отношения к получению кредитных денег и уплате долга фигурирует во всех проектах и программах по финансовой грамотности регулятора.
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
Вы можете оставить первый.