Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
538

Для ипотечных заемщиков могут ввести тест на финансовую грамотность

Дата публикации: 17 дек 2024
Для ипотечных заемщиков могут ввести тест на финансовую грамотность

Центробанк готов обсудить вопрос об обязательной проверке финансовой грамотности россиян, желающих взять ипотеку. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ответ регулятора замруководителя фракции «Новые люди» Александру Демину.

Ранее он предложил ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, которые берут кредит впервые, а также для высокорискованных заемщиков. Такое обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

В свою очередь, в ЦБ отметили, что в некоторых странах проверяют уровень финансовой грамотности заемщиков по отдельным видам договоров, в первую очередь ипотечных.

«Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей», — говорится в ответе ведомства Демину.

Там также сказано, что тема осознанного отношения к получению кредитных денег и уплате долга фигурирует во всех проектах и программах по финансовой грамотности регулятора.

Материалы по теме:

Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Что вы скажете о таком предложении?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Аналитики выяснили, в каких регионах можно быстрее накопить на квартиру
677
Почему банк не одобрил ипотеку: главные причины отказа
1M
Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
1M
На какой срок выгоднее брать ипотеку
40K
Актуальное
Семьи в России досрочно получат детские пособия и выплаты перед Новым годом
вчера 10:00
900
«Семейную ипотеку» могут расширить на вторичку в ряде населенных пунктов
20 дек 2024
5K
Центробанк назвал факторы снижения инфляции и ключевой ставки в 2025 году
20 дек 2024
1K
Главное за неделю с 16 по 20 декабря 2024 года
20 дек 2024
3K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал