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Домклик назвал регионы-лидеры по объему выданной ипотеки в 2024 году

Дата публикации: 17 дек 2024
Домклик назвал регионы-лидеры по объему выданной ипотеки в 2024 году

Аналитики Домклик составили рейтинг российских регионов по объему выдачи ипотеки: в исследовании учитывались ипотечные сделки Сбера, проведенные за неполный 2024 год.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Возглавила рейтинг Москва, общая сумма выданных жилищных кредитов в столице за год составила 240,3 млрд рублей (11,6% от общего объема выдач по России).

Второе место заняла Московская область с 191,2 млрд руб., на третьей позиции — Санкт-Петербург с показателем 119,8 млрд руб. Четвертое место досталось Краснодарскому краю, где было выдано 113 млрд руб., замыкает пятерку Тюменская область (88,2 млрд руб.).

В первую десятку также вошли Свердловская область (75,8 млрд руб.), Республика Башкортостан (75,0 млрд руб.), Республика Татарстан (64,6 млрд руб.), Ростовская область (54,0 млрд руб.) и Приморский край (42,2 млрд руб.).

Согласно прогнозу, по итогам 2024 года общий объем выдачи ипотечных кредитов Сбера составит 2,6 трлн рублей.

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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