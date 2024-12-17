Домклик назвал регионы-лидеры по объему выданной ипотеки в 2024 году
Аналитики Домклик составили рейтинг российских регионов по объему выдачи ипотеки: в исследовании учитывались ипотечные сделки Сбера, проведенные за неполный 2024 год.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
Возглавила рейтинг Москва, общая сумма выданных жилищных кредитов в столице за год составила 240,3 млрд рублей (11,6% от общего объема выдач по России).
Второе место заняла Московская область с 191,2 млрд руб., на третьей позиции — Санкт-Петербург с показателем 119,8 млрд руб. Четвертое место досталось Краснодарскому краю, где было выдано 113 млрд руб., замыкает пятерку Тюменская область (88,2 млрд руб.).
В первую десятку также вошли Свердловская область (75,8 млрд руб.), Республика Башкортостан (75,0 млрд руб.), Республика Татарстан (64,6 млрд руб.), Ростовская область (54,0 млрд руб.) и Приморский край (42,2 млрд руб.).
Согласно прогнозу, по итогам 2024 года общий объем выдачи ипотечных кредитов Сбера составит 2,6 трлн рублей.
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