Путин предложил подумать над введением льгот для покупки вторичного жилья
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко предложил подумать над созданием льготных условий для приобретения вторичного жилья.
«Мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка <...> Всё-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — сказал Путин.
По словам Виталия Мутко, программы льготной ипотеки востребованы среди жителей страны: 9 из 10 ипотечных кредитов на рынке новостроек берутся по программам с господдержкой. Особенно набирает темпы семейная ипотека, которую в 2022 году распространили на семьи с двумя детьми младше 18 лет. Это, отметил глава ДОМ.РФ, увеличило спрос на 70%, что влияет на рынок.
Вместе с тем, вторичный рынок для людей более предпочтительный, потому что дешевле жильё, отметил Мутко.
Сейчас оформить ипотеку на вторичном рынке по льготной ставке можно по Дальневосточной ипотеке. Также ранее СберБанк начал принимать заявки по льготной государственной программе семейная ипотека на новых условиях: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке или построить жилой дом.