Аналитики Домклик назвали самые доступные округа и районы Москвы для аренды жилья
Эксперты Домклик изучили актуальные объявления о сдаче квартир в различных округах Москвы и рассмотрели изменения на рынке арендного жилья с апреля 2022 года. Также аналитики назвали районы столицы, где находятся наиболее бюджетные предложения.
Как считали аналитики: методология исследования
Предметом анализа стала стоимость аренды стандартной квартиры в округах и районах Москвы, а также количество объявлений о сдаче жилья.
Стоимость аренды рассчитывалась как произведение медианной стоимости аренды квадратного метра в округе (районе) на медианную площадь квартир в Москве (около 60 кв. м). Сравнивались данные на Домклик за апрель 2022 года и апрель 2023 года.
По итогам исследования подготовлено два рейтинга:
- Рейтинг округов Москвы по стоимости аренды квартир.
- Топ-10 районов Москвы с наименьшей стоимостью аренды в апреле 2023 года (в анализе не учитывались те районы, где насчитывалось менее 10 объявлений об аренде).
Как изменился московский рынок арендного жилья за год
В апреле 2023 года наиболее бюджетные предложения располагаются в удаленных от центра округах: ТАО (41 тыс. руб.), ЗелАО (42,3 тыс. руб.) и НАО (50,8 тыс. руб.). Помимо географического расположения, умеренная стоимость аренды обусловлена достаточно низкой транспортной доступностью и менее развитой социальной инфраструктурой.
Стоит отметить, что за год почти во всех округах стоимость аренды уменьшилась (за исключением Зеленоградского АО). Снижение арендной платы по столице составило около 11%. Наибольшее снижение произошло в центре Москвы: в Центральном округе стоимость аренды уменьшилась на 16%. Эксперты отмечают, что сегодня поведение арендодателей схоже с поведением продавцов вторичной недвижимости. Так, в большинстве районов Центрального округа стоимость готового жилья за год снизилась более чем на 10%.
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«Хотя в апреле 2023 года количество объявлений об аренде недвижимости вернулось к уровню весны 2022 года, арендные ставки ниже прошлогодних показателей на 11%. Мы объясняем этот факт поведенческими особенностями арендодателей: после того как прошлой осенью в столице уменьшилось количество потенциальных арендаторов, собственники по инерции сдают жилье по сниженным ценам», — говорят аналитики Домклик.
График, демонстрирующий динамику объема предложения:
Топ-10 районов Москвы с наименьшей стоимостью аренды
Районы с наиболее бюджетными вариантами расположены в различных округах Москвы — Троицком, Новомосковском, Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Восточном.
Наиболее выгодно можно снять жилье в районах Новой Москвы — Троицке (41,4 тыс. руб.) и Щербинке (43,6 тыс. руб.). Остальные районы, перечисленные в рейтинге, или расположены за МКАД, или вплотную прилегают к ней. «Стоимость аренды в недорогих районах значительно ниже средних показателей по Москве. Так, в апреле 2023 года аренда однокомнатных квартир по Москве (38 кв. м.) стоила 43 тыс. рублей, аренда двухкомнатных квартир (56 кв. м.) — 67 тыс. рублей, а аренда трехкомнатных квартир (100 кв. м.) — 135 тыс. рублей», — комментируют аналитики Домклик.