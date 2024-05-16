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Прожиточный минимум в России могут поднять до 17,7 тыс. рублей в 2025 году
Дата публикации: 16 мая 2024
Министерство труда России разработало проект об увеличении прожиточного минимума в 2025 году до 17,7 тыс. руб. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., пенсионеров — 15 250 руб., детей — 17 201 руб.», — говорится в проекте постановления правительства.
Сейчас прожиточный минимум на душу населения составляет 15 453 руб., для трудоспособных граждан — 16 844 руб., пенсионеров — 13 290 руб., детей — 14 989 руб.
Как предполагается, документ вступит в силу с 1 января 2025-го и будет действовать до 31 декабря того же года.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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