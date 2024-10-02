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Прожиточный минимум хотят привязать к инфляции

Новости
02 окт 2024
744
Прожиточный минимум хотят привязать к инфляции

Правительство России предлагает с 2026 года рассчитывать прожиточный минимум на душу населения исходя из инфляции, а не по уровню доходов граждан. Такой законопроект внесен в Госдуму.

До 2021 года прожиточный минимум определяли на основе стоимости потребительской корзины. Сейчас он равен 44,2% медианного дохода населения за предыдущий год по данным Росстата.

Медианный доход — это срединное значение, которое делит общую шкалу зарплат пополам. То есть половина граждан получают меньше этой медианы, другая половина — больше.

«Законопроектом предусматривается… установление прожиточного минимума в целом по Российской Федерации начиная с 2026 года федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период с учетом инфляции прошлого года», — говорится в пояснительной записке.

Размер прожиточного минимума — в целом по РФ и основным социально-демографическим группам (трудоспособное население, пенсионеры, дети) — будет устанавливаться федеральным законом о бюджете. Региональный показатель на очередной год должны утверждать до 15 ноября текущего года.

В кабине отметили, что нововведение позволит оперативно реагировать на инфляционные риски независимо от ситуации с медианными доходами. В том числе это нужно для корректного расчета размера пособий и выплат, которые зависят от прожиточного минимума.

В этом году прожиточный минимум составляет 15,4 тыс. руб. На 2025-й его размер рассчитали по медианному доходу — он повысится на 14,8%, до 17,7 тыс. руб. Для трудоспособного населения — до 19,3 тыс. руб., пенсионеров — до 15,2 тыс. руб., детей — до 17,2 тыс. руб.

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