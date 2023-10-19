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Промышленную ипотеку в России планируют расширить

Дата публикации: 19 окт 2023
Промышленную ипотеку в России планируют расширить

Минпромторг предложил повысить размер займов по промышленной ипотеке до 1,5 млрд рублей, а срок льготного кредитования — с 7 до 10 лет.

Кроме того, ведомство считает необходимым инициировать более гибкий подход к субсидированию банков — в зависимости от рыночного спроса. Отмечается, что на выдачу субсидий в 2024 году предусмотрено 1,3 млрд рублей с резервом еще в 1 млрд рублей.

Сейчас максимальный размер займа составляет 500 млн рублей, документом предлагается повысить лимиты льготного кредитования до 1,5 млрд руб., а его сроки до 10 лет. Речь идет только о заемщиках, работающих в области развития критически важных технологий, недоступных после февраля 2022 года или производства такой же продукции.

Инициатива также направлена на перерасчет размера субсидий с учетом изменения ставки Центробанка.

«Предложение в части возможности перераспределения лимитов между банками направлено на повышение эффективности использования бюджетных средств. Лимиты "отстающих" банков, не выдавших заявленный объем кредитов, смогут быть перераспределены в пользу банков, имеющих дополнительные заявки от заемщиков»,— уточнили в министерстве.

Льготная промышленная ипотека появилась в сентябре 2022 года. Механизм предполагает кредитование на покупку производственных объектов сроком до 7 лет по ставке не более 5% годовых. В январе 2023 года Сбер уже выдал первые кредиты по программе.

Ранее Домклик писал, что срок «Промышленной ипотеки» могут продлить в России до 10 лет.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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