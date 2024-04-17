Программу социальной газификации распространили на СНТ
Владельцы участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) смогут бесплатно провести до них газ. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Заявку на подключение может подать как собственник дома с участком, так и председатель СНТ. При этом решение о догазификации должно принять общее собрание членов товарищества. Его протокол нужно приложить к заявке.
Программу социальной газификации в России запустили в 2021 году. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в сельской местности. Льготным категориям граждан власти помогают подвести газ к домам.
Включить в программу СНТ правительству поручил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Спасибо огромное, Владимиру Владимировичу! Очень хорошее предложение.
Ирина З.😊
Наконец-то!
Спасибо президенту!
Владимир Т.😊