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Новости
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Программу социальной газификации распространили на СНТ

Дата публикации: 17 апр 2024
Программу социальной газификации распространили на СНТ

Владельцы участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) смогут бесплатно провести до них газ. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Заявку на подключение может подать как собственник дома с участком, так и председатель СНТ. При этом решение о догазификации должно принять общее собрание членов товарищества. Его протокол нужно приложить к заявке.

Программу социальной газификации в России запустили в 2021 году. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в сельской местности. Льготным категориям граждан власти помогают подвести газ к домам.

Включить в программу СНТ правительству поручил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Читайте также: Как бесплатно подвести газ к участку: условия программы догазификации

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
И
Ирина З.
18 апр 2024

Спасибо огромное, Владимиру Владимировичу! Очень хорошее предложение.

Домклик
19 апр 2024

Ирина З.😊

В
Владимир Т.
17 апр 2024

Наконец-то!

Спасибо президенту!

Домклик
17 апр 2024

Владимир Т.😊

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