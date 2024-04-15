В России предложили выдавать сертификаты на газификацию домов
Нуждающимся россиянам хотят предоставлять сертификаты на газификацию домов. Такой законопроект депутаты планируют внести в Госдуму.
Действующая в России программа догазификации предполагает подведение газа к границам домовладений. Строительство газопровода внутри земельного участка в нее не входит. Эту услугу граждане оплачивают сами.
Между тем, как отмечают авторы законопроекта, во многих регионах для некоторых категорий граждан предусмотрены компенсации части затрат на газификацию. Например, в Московской, Нижегородской, Ленинградской областях, Башкортостане, Татарстане и других, пишут «Известия».
Однако в большинстве субъектов получить деньги можно только после оплаты соответствующих услуг. А чтобы подключить газовое оборудование, нужна существенная сумма — 70-400 тыс. руб.
«Вместе с тем одна из ключевых проблем — нехватка средств собственников жилых домов для проведения газификации до фактического выполнения работ. Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента программа стала бы доступна большему количеству граждан», — говорится в пояснительной записке.
Номинал, правила выдачи сертификата и категории граждан, которым будут предоставлять такую помощь, должны определить власти регионов в зависимости от цен на эти услуги.
По-моему каждый домовладелец в России - это и есть нуждающийся в газификации.
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением.
Александр Б.согласна с вами! Такая богатая страна, а живём, как нищие.