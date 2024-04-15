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Новости
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В России предложили выдавать сертификаты на газификацию домов

Дата публикации: 15 апр 2024
В России предложили выдавать сертификаты на газификацию домов

Нуждающимся россиянам хотят предоставлять сертификаты на газификацию домов. Такой законопроект депутаты планируют внести в Госдуму.

Действующая в России программа догазификации предполагает подведение газа к границам домовладений. Строительство газопровода внутри земельного участка в нее не входит. Эту услугу граждане оплачивают сами.

Между тем, как отмечают авторы законопроекта, во многих регионах для некоторых категорий граждан предусмотрены компенсации части затрат на газификацию. Например, в Московской, Нижегородской, Ленинградской областях, Башкортостане, Татарстане и других, пишут «Известия».

Однако в большинстве субъектов получить деньги можно только после оплаты соответствующих услуг. А чтобы подключить газовое оборудование, нужна существенная сумма — 70-400 тыс. руб.

«Вместе с тем одна из ключевых проблем — нехватка средств собственников жилых домов для проведения газификации до фактического выполнения работ. Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента программа стала бы доступна большему количеству граждан», — говорится в пояснительной записке.

Номинал, правила выдачи сертификата и категории граждан, которым будут предоставлять такую помощь, должны определить власти регионов в зависимости от цен на эти услуги.

Читайте также: Как получить техусловия на газ, воду и свет

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии3
А
Александр Б.
15 апр 2024

По-моему каждый домовладелец в России - это и есть нуждающийся в газификации.

Домклик
16 апр 2024

Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением.

А
Анна П.
04 мая 2024

Александр Б.согласна с вами! Такая богатая страна, а живём, как нищие.

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