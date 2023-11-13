Льготникам упростили получение господдержки при газификации
Теперь льготники могут использовать весь объем субсидии для внесения первого платежа при проведении социальной газификации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В феврале 2023 года государство запустило субсидирование расходов по проведению газа по участку и подключению к дому. В рамках программы льготники могут получить не менее 100 тыс. рублей.
Отмечается, что до сих пор они могли внести большую часть предоставленных средств на оплату только 50% стоимости работ. То есть при общий затратах в 150 тыс. гражданин оплачивал одним платежом из средств субсидии 75 тыс. рублей. А затем использовал оставшуюся помощь вместе с личными средствами. При этом для получения второй части субсидии необходимо было вновь обращаться в региональные органы.
Теперь появилась возможность договориться с газораспределительной компанией об оплате работ так, что сумма первого платежа будет включать весь объем субсидии. Новые правила будут распространяться на всех льготников, участвующих в программе соцгазификации.
По словам главы кабмина, субсидия станет доступна для тех, кто подпишет дополнительное соглашение к действующим договорам по догазификации. Кроме того, правительство упростило условия использования оборудования для подводки газа.
«Эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения президента по социальной газификации в полном объеме», — указал премьер-министр.