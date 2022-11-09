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Программу материнского капитала продлили до 2026 года

Дата публикации: 09 нояб 2022
Программу материнского капитала продлили до 2026 года

8 ноября на совещании по поддержке доходов семей с детьми президент России Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала до 2026 года.

В 2023 году сумма материнского капитала будет увеличена больше, чем на 60 000 рублей и достигнет практически 590 000 рублей за рождение первенца. Размер выплаты за второго ребёнка составит практически 780 000 рублей.

Напомним, что размер материнского капитала в 2022 году составляет:

  • 524 500 рублей за первенца;
  • 693 100 рублей за второго ребёнка (если семья не оформляла капитал за первого ребёнка);
  • 168 600 рублей, если оформляла.

Также сообщили, что средний размер единого пособия для семей с детьми в 2023 году составит 13 900 рублей. С 1 января 2023 года планируется переход на единую выплату — ежемесячное пособие в связи с рождением ребёнка.

По заявлению главы Минтруда, Антона Котякова, новое пособие будет предоставляться по принципу социального казначейства: по одному заявлению, поданному в электронном виде.

На сегодняшний день одним из самых популярных способов использования материнского капитала является ипотека с целью улучшения жилищных условий.

В СберБанке вы можете внести материнский капитал в качестве первоначального взноса: «Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала».

Напомним, что с 2022 года право на получение материнского капитала есть и у отцов. Рассказываем об этом в статье «В 2022 году материнский капитал могут получить отцы: главные изменения».

Материнский капитал
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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