Программу материнского капитала продлили до 2026 года
8 ноября на совещании по поддержке доходов семей с детьми президент России Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала до 2026 года.
В 2023 году сумма материнского капитала будет увеличена больше, чем на 60 000 рублей и достигнет практически 590 000 рублей за рождение первенца. Размер выплаты за второго ребёнка составит практически 780 000 рублей.
Напомним, что размер материнского капитала в 2022 году составляет:
- 524 500 рублей за первенца;
- 693 100 рублей за второго ребёнка (если семья не оформляла капитал за первого ребёнка);
- 168 600 рублей, если оформляла.
Также сообщили, что средний размер единого пособия для семей с детьми в 2023 году составит 13 900 рублей. С 1 января 2023 года планируется переход на единую выплату — ежемесячное пособие в связи с рождением ребёнка.
По заявлению главы Минтруда, Антона Котякова, новое пособие будет предоставляться по принципу социального казначейства: по одному заявлению, поданному в электронном виде.
На сегодняшний день одним из самых популярных способов использования материнского капитала является ипотека с целью улучшения жилищных условий.
В СберБанке вы можете внести материнский капитал в качестве первоначального взноса: «Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала».
Напомним, что с 2022 года право на получение материнского капитала есть и у отцов. Рассказываем об этом в статье «В 2022 году материнский капитал могут получить отцы: главные изменения».