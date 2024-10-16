Программа реновации в Москве станет постоянной, заявил Собянин
Власти Москвы решили сделать программу реновации жилья постоянной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, траты бюджета на реновацию возместят за счет продажи дополнительного жилья, которое город строит по этой программе.
«Мы переселили 1 млн человек и приняли сейчас решение поставить заделы для будущих этапов реновации, сделав реновацию жилого фонда города Москвы постоянной, а не разовой для того, чтобы фонд постоянно реновировался, город постоянно обновлялся», — сказал Собянин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи.
Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года. В нее входят 5 176 домов, где проживают порядка 1 млн человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.
В сентябре сообщалось, что темпы строительства домов по реновации будут расти, ежегодно планируется возводить до 4 млн кв. м жилья.
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А по России реновация будет?
Светлана С.здравствуйте! В каждом субъекте Федерации свои особенности реновации. Для уточнения вопроса, рекомендуем обратиться в местные органы власти вашего региона.