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Проект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку могут принять осенью

Новости
26 сен 2024
3K
Проект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку могут принять осенью

Законопроект, разрешающий Центробанку устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов, Госдума может принять в осеннюю сессию. Об этом сообщил статс-секретарь — зампред ЦБ Алексей Гузнов.

Речь идет о введении макропруденциальных лимитов, под которыми понимается ограничение доли рискованных займов в общем объеме выдач.

Сейчас ЦБ может устанавливать таковые только по потребительским кредитам и микрозаймам. Это нужно, чтобы закредитованность граждан не росла.

«Те разногласия, которые были на предыдущем уровне, сняты, проведены все согласительные комиссии, ожидаем подготовку отзыва правительства на законопроект», — сказал Гузнов, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах ХХI Международного банковского форума.

Зампред ЦБ также сообщил, что в тексте будут определенные изменения.

«Мы надеемся, что в ходе осенней сессии он действительно будет принят полностью, это не ускоренное принятие. Он действительно уже определенную стадию прошел, определенная работа с ним проделана», — заключил он.

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