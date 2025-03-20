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Продажи новостроек в Москве выросли на четверть за месяц

Дата публикации: 20 мар 2025
Продажи новостроек в Москве выросли на четверть за месяц

Свыше 11,4 тыс. договоров долевого участия на жилую и нежилую недвижимость оформили в Москве в феврале. Это на 23,9% больше, чем в январе. Таковы данные столичного управления Росреестра.

«В годовом выражении рост составил 31,4% к февралю прошлого года (8 721 ДДУ) и 55,3% к аналогичному месяцу 2023 года (7 382 ДДУ)», — говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель управления Игорь Майданов, больше всего увеличилось число ДДУ в жилом сегменте — на 29% к январю и на 63% за год. Так, на рынке жилья в феврале зарегистрировали 7,7 тыс. ДДУ, на коммерческом — 3,6 тыс.

Такая динамика, по словам Майданова, может быть связана с «активными действиями застройщиков», которые стараются поддержать спрос и привлечь покупателей скидками и альтернативными вариантами оплаты.

Всего в январе-феврале этого года в Москве оформили 20,7 тыс. ДДУ на жилую и нежилую недвижимость. Относительно аналогичного периода 2024-го это больше на 16,7%, если сравнивать с двумя первыми месяцами 2023-го, то на 33,5%.

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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