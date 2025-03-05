Приложение «Госуслуги. Дом» заработало для владельцев частных домов
Собственники индивидуальных жилых домов, в том числе блокированной застройки, теперь могут решать жилищно-коммунальные вопросы с помощью приложения «Госуслуги. Дом». Об этом сообщили в Минстрое России.
«По данным ГИС ЖКХ, более 26% домохозяйств в России — индивидуальные жилые дома. Большинство таких домов обеспечено коммунальными услугами из централизованных систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Теперь владельцы таких домов также могут управлять своим жильем в одном окне», — отметил замглавы Минстроя Константин Михайлик.
Данные о недвижимости в собственности, которую местная администрация внесла в ГИС ЖКХ, загрузятся в приложение автоматически. С помощью него собственники могут:
- подавать показания счетчиков и заказывать их поверку;
- оплачивать счета за ЖКУ;
- обращаться к коммунальщикам по поводу работы счетчиков и корректности платежек.
Кроме этого, в приложении можно дать доступ к управлению домом родственникам и арендаторам. Его уже получили 10 тыс. пользователей «Госуслуги. Дом».
Скачать приложение можно в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.
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