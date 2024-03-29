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Недвижимость
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Как законно увеличить площадь загородного дома

Дата публикации: 29 мар 2024
Как законно увеличить площадь загородного дома
Содержание

Кто-то только задумывается о покупке загородного дома, а кто-то живёт в нём уже не первый год. Порой дом становится местом притяжения друзей и нескольких поколений семьи, поэтому встаёт вопрос о расширении жилплощади. В статье расскажем о способах увеличения дома.

На что обратить внимание перед расширением дома

Итак, вы приняли решение, что площадь дома нужно увеличить. В первую очередь нужно определить текущее состояние дома и свободное место на участке. Затем оцените, сколько вы готовы потратить времени и денег. Объединив эти факторы, можно выбрать для себя оптимальный вариант.

Увеличение площади относится к изменению конструктива дома и попадает под понятие реконструкции вне зависимости от выбранного способа. И её необходимо согласовать с местными органами самоуправления до начала и по окончанию, чтобы затем узаконить изменения в ЕГРН. Заявление о планируемой реконструкции подаётся дистанционно через личный кабинет на Госуслугах или лично в администрацию. 

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Перейдём к способам увеличения площади.

Когда на участке мало места

Если нет возможности построить или надстроить что-то дополнительно, можно использовать внутреннее пространство дома.

Превратите чердак в мансарду

Обычно помещение чердака не отапливается, а утеплён только пол. Мансарда же — утеплённое пространство, которое задумывается, как жилое помещение. Поэтому, если вы решили сделать из чердака мансарду, в первую очередь его нужно утеплить.

Из минусов такого решения можно выделить высоту потолков — они будут низкими, вряд ли получится встать в полный рост — и небольшую площадь.

Застеклите открытые пристройки

Из балкона или крыльца можно сделать застеклённое и отапливаемое помещение. Такие изменения практически не повлияют на внешнюю архитектуру дома, но полезной площади также, как и с мансардой, будет немного.

Когда достаточно свободного места

Если вы выбрали реконструкцию дома, необходимо придерживаться строительных норм: предельная этажность дома, расстояние от границ участка и противопожарные расстояния от соседских построек.

Надстройка этажа

Не каждый дом можно увеличить за счёт надстройки — всё зависит от возможностей конструкции. Прежде, чем вносить изменения, нужно рассчитать нагрузку. 

Вес здания складывается из:

  1. Веса коробки: фундамент, стены, перекрытия, крыша.
  2. Снеговых и ветровых нагрузок, которые отличаются в зависимости от региона.
  3. Временной нагрузки, то есть от наполнения дома: мебель, техника, люди.

Лучше всего для расчёта привлечь профессиональных проектировщиков — так получится избежать возможных последствий неправильно расчёта.

Из плюсов такого варианта: площадь дома увеличивается практически в два раза; из минусов — это затратно и нужно правильно рассчитать нагрузку на фундамент.

Когда участок компактный, лучшим выходом будет надстройка мансардного или полноценного второго-третьего этажа. В зависимости от типа фундамента, стенового материала и несущей способности имеющегося строения надстройка может быть из блоков, но чаще используют древесину или каркас из дерева (металла). 

Если нужна солидная прибавка в габаритах, надстройку выполняют консольного типа с выносом и опорами. Тогда под ней образуется подобие зоны отдыха, которую можно облагородить и сделать летней террасой. При использовании технологии вывешивания на домкратах в некоторых случаях строительство надстройки ведется без демонтажа крыши. 

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Строительство отдельной от дома постройки

Например, хорошим вариантом будет гостевой дом, совмещённый с баней. Для того, чтобы не растягивать процесс стройки, можно обойтись покупкой модульного дома. Такой готовый дом доставят на участок по частям или в уже собранном виде.

Из плюсов можно выделить то, что иногда этот вариант дешевле, чем строить пристройку к существующему дому. К тому же, гостям или взрослым детям будет комфортнее находиться в отдельном доме, чем всем вместе в «хозяйском».

Из минусов: к новой постройке коммуникации прокладываются отдельно, а также важно учесть строительные нормы.

Строительство пристройки к дому

Если вы хотите увеличить площадь первого этажа, подумайте о строительстве пристройки. Получившуюся дополнительную площадь можно использовать как жилую комнату, кладовку или санузел.

Помещение лучше обязательно строить отапливаемым — так отделка не испортится, и с водопроводными трубами будет всё в порядке.

Если позволяет площадь и размеры участка, к дому пристраивают дополнительное помещение с одной или с нескольких сторон. Объединить старый фундамент с новым и жёстко связать дом и пристройку и технически сложнее, и в плане финансов дороже.

Чаще пристройки выполняют на отдельном основании с присоединением конструкций через деформационный шов. Самый популярный тип пристроек — каркасные, с утеплением соответствующим региональным нормативам. Основание столбчатое или свайное, несущий каркас к стенам дома зафиксирован скользящим крепежом. Деформационный шов заполняется утеплителем и закрывается декоративным нащельником.

Чтобы дом выглядел гармонично, и пристройка не выбивалась из образа, оба строения отделывают одним фасадным материалом. 

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Заключение

  1. Увеличение площади — это изменение конструктива дома, поэтому работы необходимо согласовать с местными органами самоуправления.
  2. Если у вас мало места, можно из чердака сделать мансарду или застеклить открытые пристройки.
  3. Если места достаточно, можно надстроить этаж, сделать пристройку к дому или построить отдельно стоящий гостевой дом.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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