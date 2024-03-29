Как законно увеличить площадь загородного дома
Кто-то только задумывается о покупке загородного дома, а кто-то живёт в нём уже не первый год. Порой дом становится местом притяжения друзей и нескольких поколений семьи, поэтому встаёт вопрос о расширении жилплощади. В статье расскажем о способах увеличения дома.
На что обратить внимание перед расширением дома
Итак, вы приняли решение, что площадь дома нужно увеличить. В первую очередь нужно определить текущее состояние дома и свободное место на участке. Затем оцените, сколько вы готовы потратить времени и денег. Объединив эти факторы, можно выбрать для себя оптимальный вариант.
Увеличение площади относится к изменению конструктива дома и попадает под понятие реконструкции вне зависимости от выбранного способа. И её необходимо согласовать с местными органами самоуправления до начала и по окончанию, чтобы затем узаконить изменения в ЕГРН. Заявление о планируемой реконструкции подаётся дистанционно через личный кабинет на Госуслугах или лично в администрацию.
Перейдём к способам увеличения площади.
Когда на участке мало места
Если нет возможности построить или надстроить что-то дополнительно, можно использовать внутреннее пространство дома.
Превратите чердак в мансарду
Обычно помещение чердака не отапливается, а утеплён только пол. Мансарда же — утеплённое пространство, которое задумывается, как жилое помещение. Поэтому, если вы решили сделать из чердака мансарду, в первую очередь его нужно утеплить.
Из минусов такого решения можно выделить высоту потолков — они будут низкими, вряд ли получится встать в полный рост — и небольшую площадь.
Застеклите открытые пристройки
Из балкона или крыльца можно сделать застеклённое и отапливаемое помещение. Такие изменения практически не повлияют на внешнюю архитектуру дома, но полезной площади также, как и с мансардой, будет немного.
Когда достаточно свободного места
Если вы выбрали реконструкцию дома, необходимо придерживаться строительных норм: предельная этажность дома, расстояние от границ участка и противопожарные расстояния от соседских построек.
Надстройка этажа
Не каждый дом можно увеличить за счёт надстройки — всё зависит от возможностей конструкции. Прежде, чем вносить изменения, нужно рассчитать нагрузку.
Вес здания складывается из:
- Веса коробки: фундамент, стены, перекрытия, крыша.
- Снеговых и ветровых нагрузок, которые отличаются в зависимости от региона.
- Временной нагрузки, то есть от наполнения дома: мебель, техника, люди.
Лучше всего для расчёта привлечь профессиональных проектировщиков — так получится избежать возможных последствий неправильно расчёта.
Из плюсов такого варианта: площадь дома увеличивается практически в два раза; из минусов — это затратно и нужно правильно рассчитать нагрузку на фундамент.
Когда участок компактный, лучшим выходом будет надстройка мансардного или полноценного второго-третьего этажа. В зависимости от типа фундамента, стенового материала и несущей способности имеющегося строения надстройка может быть из блоков, но чаще используют древесину или каркас из дерева (металла).
Если нужна солидная прибавка в габаритах, надстройку выполняют консольного типа с выносом и опорами. Тогда под ней образуется подобие зоны отдыха, которую можно облагородить и сделать летней террасой. При использовании технологии вывешивания на домкратах в некоторых случаях строительство надстройки ведется без демонтажа крыши.
Строительство отдельной от дома постройки
Например, хорошим вариантом будет гостевой дом, совмещённый с баней. Для того, чтобы не растягивать процесс стройки, можно обойтись покупкой модульного дома. Такой готовый дом доставят на участок по частям или в уже собранном виде.
Из плюсов можно выделить то, что иногда этот вариант дешевле, чем строить пристройку к существующему дому. К тому же, гостям или взрослым детям будет комфортнее находиться в отдельном доме, чем всем вместе в «хозяйском».
Из минусов: к новой постройке коммуникации прокладываются отдельно, а также важно учесть строительные нормы.
Строительство пристройки к дому
Если вы хотите увеличить площадь первого этажа, подумайте о строительстве пристройки. Получившуюся дополнительную площадь можно использовать как жилую комнату, кладовку или санузел.
Помещение лучше обязательно строить отапливаемым — так отделка не испортится, и с водопроводными трубами будет всё в порядке.
Если позволяет площадь и размеры участка, к дому пристраивают дополнительное помещение с одной или с нескольких сторон. Объединить старый фундамент с новым и жёстко связать дом и пристройку и технически сложнее, и в плане финансов дороже.
Чаще пристройки выполняют на отдельном основании с присоединением конструкций через деформационный шов. Самый популярный тип пристроек — каркасные, с утеплением соответствующим региональным нормативам. Основание столбчатое или свайное, несущий каркас к стенам дома зафиксирован скользящим крепежом. Деформационный шов заполняется утеплителем и закрывается декоративным нащельником.
Чтобы дом выглядел гармонично, и пристройка не выбивалась из образа, оба строения отделывают одним фасадным материалом.
Заключение
- Увеличение площади — это изменение конструктива дома, поэтому работы необходимо согласовать с местными органами самоуправления.
- Если у вас мало места, можно из чердака сделать мансарду или застеклить открытые пристройки.
- Если места достаточно, можно надстроить этаж, сделать пристройку к дому или построить отдельно стоящий гостевой дом.
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