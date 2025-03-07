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Новости
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Главное за неделю с 3 по 7 марта 2025 года

Дата публикации: 07 мар 2025
Главное за неделю с 3 по 7 марта 2025 года

Сбер снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 4 марта снизил ставки по базовым ипотечным программам на 1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса.

Если сумма первого взноса более 50% от стоимости недвижимости, снижение составит 1,5%. Минимальная ставка при этом будет равна 28,2% при покупке первички, 27,6% — для вторички.

При взносе 20-50% ставка уменьшится на 1%: до 28,7% на первичную недвижимость, до 28,1% — на вторичную.

Фото эксперта
пресс-служба Сбербанка

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Что будет с ценами на новостройки весной

Весна 2025 года обещает стать важным этапом для строительной отрасли, учитывая текущие экономические тенденции, изменения в законодательстве и колебания спроса.

Узнали у экспертов, чего они ожидают от рынка новостроек в этом сезоне, под влиянием каких факторов формируется цена квадратного метра и как она будет меняться в ближайшие месяцы.

Прогнозируя ситуацию на рынке в 2025 году, мы не ожидаем значительного снижения цены предложения, скорее всего, она сохранится на прежнем уровне или будет иметь небольшую отрицательную корректировку в 3-5%. При этом к концу 2025 года и в начале 2026 года мы ожидаем оживления спроса на рынке, что будет способствовать росту цены. 

Фото эксперта
Валерия Цыганок
руководитель отдела аналитики ГК ТОЧНО

Узнать другие прогнозы участников рынка>>

«Семейную ипотеку» могут расширить

Правительство России думает над расширением льготной программы «Семейная ипотека». Один из вариантов — снова сделать ее доступной для семей с одним ребенком до 18 лет.

Оценить такую возможность и представить конкретные предложения кабмину до 25 марта должны Минфин, Минстрой и ДОМ.РФ.

Получить кредит по «Семейной ипотеке» сейчас могут семьи:
  • с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно);
  • с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно);
  • с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно), проживающие в малых городах с населением до 50 тыс. человек или в регионах с низкими объемами строительства.

Подробные условия получения Семейной ипотеки в Сбере>>

Домклик выяснил, где в Москве подешевели студии

Больше всего стоимость студий на вторичном рынке недвижимости Москвы снизилась в таких районах, как Басманный, Нагорный и Хорошево-Мневники. Таковы данные аналитиков Домклик, которые изучили динамику цен с августа 2024 года по февраль 2025 года.

Так, в Басманном районе квадратный метр такого жилья подешевел на 20,4%, с 475,2 тыс. руб. до 378,1 тыс. руб. В Нагорном районе цена снизилась на 14,8% (с 322 тыс. руб. до 275 тыс. руб.), в Хорошево-Мневниках — на 10,4% (с 657, 6 тыс. руб. до 589,4 тыс. руб.).

С 1 августа в столице нельзя строить квартиры менее 28 кв. м. Это означает, что новые строительные проекты, утвержденные после этой даты, больше не будут включать такой тип жилья.

Читать все исследование>>

Правила сдачи жилья мигрантам хотят ужесточить

Парламентарии предлагают ужесточить требования к сдаче квартир в аренду иностранным гражданам, а также ввести штрафы за такие нарушения. Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму.

Среди предложений:
  • сделать обязательным заключение договора найма с иностранцами;
  • сократить максимальный срок действия договора с ними до одного года (по общему правилу он составляет пять лет);
  • ограничить срок проживания временных жильцов-иностранцев одним месяцем (сейчас — шесть месяцев для всех);
  • лишить иностранных граждан преимущественного права заключать договор на новый срок.

За нарушение этих правил предполагаются штрафы: 3-5 тыс. руб. для физлиц, 20-30 тыс. руб. для ИП, 200-300 тыс. руб. для юрлиц.

Подробнее об инициативе>>

Рынок ИЖС: что будет с ценами на стройматериалы в 2025 году

Пик роста цен на строительные материалы уже пройден, считают эксперты. Подрядчики не заметили резкого скачка стоимости стройматериалов в 2024 году — был зафиксирован стабильный инфляционный рост. В 2025 году ожидается небольшое сезонное повышение цен, однако многое зависит от внешних факторов.

Рассказали, чего ждать от нового строительного сезона.

Цены на стройматериалы, как правило, растут со временем. Ожидать существенного снижения цен в ближайшем будущем не стоит. Даже если рост цен замедлился, общая стоимость строительства все равно будет увеличиваться. Кроме того, вложение денег в строительство может быть способом защиты от инфляции.

С другой стороны, если вы планируете строить в ипотеку, текущие высокие ставки существенно увеличат общую стоимость проекта. Если вы не уверены, что сможете комфортно обслуживать ипотеку, возможно, стоит подождать улучшения условий кредитования.

Фото эксперта
Екатерина Иксанова
руководитель проектов в компании КАДРИН

Читать другие мнения экспертов>>

Эксперт рассказала, как построить дом в ипотеку Сбера

Вам одобрили ипотеку Сбербанка на возведение дома. Что нужно сделать, чтобы скорее получить деньги и приступить к строительству? Рассказали в видео.

Подробнее обо всех этапах читайте в статье.

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Комментарии58
М
Мария С.
3 дня назад

Вы все ещё берете с застройщиков 10% от стоимости при оформлении Семейной Ипотеки?

Домклик
9 часов назад

Мария С.здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.

В
Вениамин Л.
5 дней назад

В каком случае заказчик может получить ипотечные средства траншами на свой счет? где выбирается эта опция?

Домклик
3 дня назад

Вениамин Л.здравствуйте! Про ипотеку траншами рассказали в статье.

В
Вероника Н.
6 дней назад

Лучше бы расширили программу семейной ипотеки, дав возможность под более доступный процент взять вторичку . Уверенна , на эти предложения ьыло ты больше спроса

Домклик
3 дня назад

Вероника Н.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Ю
Юрий Б.
3 дня назад

ДомкликКрутят условиями сами и делают всё чтобы люди не взяли ипотеку под низкий процент. Ставят условия в своих интересах.даёте ипотеку только на новостройку, им не волнует что в сельской местности государство одобрило и на вторичку. АТБ даёт на вторичку в сельской местности, но только с центральным отоплением и водоснабжением (своя котельня и водоснабжение это против их правил). Совкомбанк даёт ипотеку только если ближайший город больше 300 тысяч человек, Амурская область пролетает мимо госпрограммы. И и.д. и т.п. Писать можно бесконечно

М
Мария С.
3 дня назад

Вероника Н.они ещё комиссию 10% от стоимости требуют с застройщика, а застройщик на клиента перекладывать

Домклик
3 дня назад

Юрий Б.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Домклик
9 часов назад

Мария С.здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.

Е
Елена Б.
6 дней назад

Добрый день, возможно ли мужу взять семейную ипотеку, если есть семейная ипотека у жены (оформлена в 2024 году), муж в ипотеке не участвовал, имеется нотариальный отказ?

Домклик
3 дня назад

Елена Б.здравствуйте! Да, возможно.

Л
Людмила Б.
6 дней назад

Подскажите пожалуйста, действует ли сейчас программа сохранение процентной ставки, информация разнится. Хочу продать ипотечную квартиру, сохранится ли ставка которая была у меня,покупателю, ставка 10,4%, вторичка?

Домклик
4 дня назад

Людмила Б.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

М
Максим М.
10 мар 2025

Здравствуйте! Вы еще сожалеете, что условия программы нам не подходят?)

Домклик
4 дня назад

Максим М.здравствуйте! Если у вас есть вопрос по вашей заявке или сделке, уточните, пожалуйста, его.

Н
Наталья К.
10 мар 2025

Хорошая новость, что,, Семейную ипотеку,, расширят.Ведь у многих семей по одному ребёнку, так как двух детей иметь это большая роскошь.Многие семьи,хотят улудшить жильё, поэтому с расширением,,Семейной ипотекой,,до 18 лет,семьи наконец то смогут приобрести своё жильё.Конечно если первоначальный взнос будет не выше 20 процентов и квартиру можно приобрести в любом городе.

Домклик
5 дней назад

Наталья К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Антон О.
10 мар 2025

Если муж брал семейную ипотеку, может ли жена взять семейную ипотеку если она не работает, а находиться в декрете, но общий доход семьи позволяет обслуживать обе ипотеки

Домклик
5 дней назад

Антон О.здравствуйте! Сколько раз можно взять льготную ипотеку, рассказали в статье.

Р
Роман А.
10 мар 2025

Про один процент

У
Усман М.
09 мар 2025

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а какая сейчас комиссия банка при покупке готового дома по семейной ипотеке?

Домклик
5 дней назад

Усман М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

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