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Дом и уют
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Эксперты рассказали, как обустроить террасу в частном доме

Дата публикации: 10 мар 2024
Эксперты рассказали, как обустроить террасу в частном доме
Содержание

Терраса или веранда — это пристройка к дому, позволяющая расширить жилую зону. К тому же это отличное место для отдыха тёплыми вечерами. Разбираемся вместе с экспертами, какие бывают виды подобных пристроек и как их оборудовать.

Что такое терраса и веранда

Не совсем верно использовать эти два понятия как синонимы: между террасой и верандой есть отличия. 

Веранда — это застекленное неотапливаемое помещение. Она может быть как пристроенной к дому, так и встроенной в него. Пристроенная к дому веранда возводится на отдельном фундаменте, а встроенная на одном фундаменте с домом. У такой пристройки есть свои плюсы и минусы.

Плюсы веранды

  • Можно пользоваться в любое время года
  • Проще поддерживать чистоту и порядок: грязь с улицы не попадает внутрь из-за остекления
  • В летнее время проще укрыться от насекомых

Минусы веранды

  • Из-за остекления строительство обойдётся дороже
  • Меньше солнечного света в примыкающих к веранде комнатах

Терраса — это открытое, не застекленное помещение. Как и веранда, она может быть пристроенной к дому или встроенной в него. Конструкция террасы может быть как с крышей, так и без неё. На сегодняшний день террасами также называют отдельно стоящие площадки-настилы.

Плюсы террасы

  • Вы в прямом смысле на природе, потому что находитесь на улице
  • Не «съедает» солнечный свет
  • Можно обустроить зону для барбекю и шашлыков

Минусы террасы

  • Комфортно только в хорошую погоду
  • Приходится чаще убираться из-за отсутствия остекления
  • Летом беспокоят насекомые

И терраса, и веранда не пригодны для постоянного проживания. Также к ним применяются требования по удалению от границ участка. 

В остальном выбор пристройки и её обустройство зависит от фантазии, творчества и вкуса.

И сезонные дачи, и капитальные загородные дома не обходятся без таких элементов, как веранды и террасы. Отличия между ними в некоторых технических узлах и расположении. Террасы, что очень удобно, могут быть расположены как при доме, с одной из сторон или опоясывая его по всему периметру, так и вне его, где-то на участке.

Фото эксперта
Forumhouse
Портал о строительстве и загородной жизни

Виды веранд

Закрытая

При таком типе увеличивается количество возможных вариантов использования помещения. Можно выбрать глухую или раздвижную конструкцию, а остекление позволит сохранить связь с природой. При желании можно утеплить помещение. 

Раздвижная

Вместо классического варианта закрытого остекления можно выбрать раздвижное. Из минусов — высокая стоимость: лучше не экономить, так как вариант дешевле может «западать» и приносить больше неудобств, чем удовольствия.

Виды террас

Открытая

Можно обустроить террасу не только без стен, но и без крыши. В этом случае важно учитывать погодные особенности вашего региона и выбирать соответствующий интерьер: либо мебель не боится влаги, либо есть возможность быстро перенести её в дом. 

Террасы летнего типа идеально подходят любителям комфортного отдыха на природе. Спасти от похолодания поможет крыша или навес, а вместо стен можно использовать шторы. Визуальный барьер помогут создать высокие растения.

Многоуровневая

За счёт многоуровневой террасы можно разнообразить ландшафт и зонирование. Подобный вариант важно выбирать ещё на этапе проектирования — все нюансы учитываются при укладке фундамента.

На такой террасе можно по-разному зонировать пространства, разместив зону отдыха и зону барбекю с обеденным столом на разных уровнях.

Внутренний дворик

Главное отличие — отсутствие перегородок и навесов, только бетонное основание во дворе и мебель. Патио может примыкать к стене дома или находиться на некотором удалении: например, у бассейна или в специально отведенном месте в саду. 

Террасы и веранды могут быть как капитальными (когда их возводят на едином с домом фундаменте), так и пристроенные. Чаще всего при строительстве в качестве основания применяют столбы или сваи, а силовой каркас собирают из бруса. Изначально это открытые с боков конструкции под крышей с проницаемым ограждением на половину высоты или на три четверти. Но в последние годы все популярнее террасы с остеклением сдвижными или раздвижными порталами. В качестве альтернативы остеклению многие выбирают так называемые «мягкие» окна из особого полимера, которые в хорошую погоду скручивают и фиксируют под крышей.

Фото эксперта
Forumhouse
Портал о строительстве и загородной жизни

Расположение на участке

В зависимости от назначения пристройки и региона стоит выбирать сторону света, на которой терраса или веранда будет расположена. 

  • Север. Выбор для южных регионов, когда важна затенённая сторона. Такое расположение также приносит пользу в средних и северных широтах, когда дополнительно стоит задача утеплить примыкающие к постройке жилые помещения.
  • Юг. Наоборот подходит для северных регионов из-за невысокой средней температуры в весенне-летний период.
  • Запад. Идеально подойдёт в том случае, если открывается прекрасный вид — будете наблюдать за летними закатами.
  • Восток. Подходит для тех, кто любит рано вставать и встречать рассвет, а также ценит вечернюю прохладу.

Какой стиль выбрать

Разумеется, тот, который больше всего откликается вам в душе. А вот отталкиваться также стоит от планировки и предназначения постройки: место для отдыха, гостиная или столовая. 

Дизайнеры советуют придерживаться стиля дома: необязательно делать веранду или террасу полностью в идентичном интерьере с домом, можно выделить и использовать основные моменты.

Как обустроить террасу или веранду

Собрали для вас несколько идей, как обустроить летнюю пристройку.

Пол и отделка

Важный элемент при отделке — напольное покрытие. Как правило, используется дощатый настил. Хорошим вариантом будет натуральный камень: это не только красиво, но и охлаждает в жару. 

При отделке лучше использовать максимум натуральных материалов. В палитре цветов стоит отдать предпочтение природным: зелёному, терракотовому, коричневому. Также подойдёт белый цвет — он отражает солнечный свет. В дизайн органично впишутся живые растения — горшечные, садовые, высаженные по периметру пристройки или оплетающие стены. При нужной густоте растения спасут от летнего зноя и в отдельных случаях могут быть вместо одной из стен. 

Если хочется огородить террасу, но не хочется сильно тратиться — сделайте реечные перегородки своими руками. Это красиво, и сохраняется ощущение воздуха и пространства.

Мебель

Мебель стоит выбирать из прочных материалов, которая с лёгкостью перенесёт разную погоду и температуру. 

Если планируете на веранде или террасе зону отдыха, достаточно будет приобрести стол, стулья, кресла или диван. Шкафы и стеллажи выбирайте в том случае, если планируете сделать кухню.

На покупке мебели можно сэкономить: проверьте, есть ли у вас старая мебель, которую можно отреставрировать: её можно перекрасить, заменить фурнитуру или декорировать. Так вы не только сохраните деньги, но и дадите чему-то вторую жизнь.

Важные детали

Помимо мебели и растений уют помогут создать текстиль: шторы, пледы, скатерти. С помощью текстиля можно придать помещению неповторимую атмосферу, расставить акценты или объединить разрозненное в единую картину. 

Дизайнеры рекомендуют не забыть провести розетки. Например, на случай, если понадобится подключать какую-то технику или освещение. Разместить их можно под потолком или у пола. 

Завершающий этап в обустройстве веранды или террасы — освещение. Одной люстры будет недостаточно: лучше предусмотреть несколько вариантов. Например, яркий общий свет и более приглушённые, камерные варианты — бра, торшеры, гирлянды с тёплым светом.

Читайте также: Как подготовить участок к весне

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Ремонт
Обустройство дома
Дизайн интерьера
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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