Премиальные клиенты Сбера могут получить до 60 млн рублей под залог недвижимости
Сбер запустил пилотный проект — «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на Домклик с расширенным лимитом. В рамках него клиенты с пакетами услуг Sber Private Banking и СберПервый могут получить в банке до 60 млн руб. кредитных денег.
При этом базовые условия программы предполагают выдачу максимум 20 млн руб.
Кредит выдается под залог недвижимости — это может быть квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж с земельным участком. В течение срока кредитования недвижимость остается в собственности клиента.
Срок кредита — от 1 года до 20 лет. Минимальный размер займа составляет 10 млн руб., максимальный — до 60 млн руб., но не более 60% от стоимости залога. Первоначальный взнос и подтверждение дохода не требуются.
Для отображения и применения специальных тарифов премиальным клиентам нужно авторизоваться на сайте domclick.ru через Сбер ID.
Дополнительную информацию клиенты могут получить у клиентского менеджера.
Кредит под залог недвижимости в Сбербанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
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