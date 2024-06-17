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Правительство увеличило прожиточный минимум на 2025 год до 17,7 тыс. рублей

Дата публикации: 17 июн 2024
Правительство увеличило прожиточный минимум на 2025 год до 17,7 тыс. рублей

Прожиточный минимум в России в следующем году вырастет до 17,7 тыс. руб. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубль», — говорится в тексте постановления.

Сейчас прожиточный минимум на душу населения составляет 15 453 руб., для трудоспособных граждан — 16 844 руб., пенсионеров — 13 290 руб., детей — 14 989 руб.

Документ вступит в силу с 1 января 2025-го и будет действовать до 31 декабря того же года.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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