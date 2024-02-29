1 мин
1K
МРОТ в России вырастет до 35 тысяч рублей к 2030 году
Дата публикации: 29 фев 2024
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 35 тыс. рублей к 2030 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
«В ближайшие 6 лет доля зарплат в ВВП страны должна возрасти. С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальный размер оплаты труда. Начиная с 2020-го года МРОТ вырос в 1,5 раза, с 12 до 19 тыс. рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое, до 35 тыс. рублей», — сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию.
В 2024 году МРОТ вырос на 18,5%, с 16,2 тыс. до 19,2 тыс. рублей.
Читайте также: Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах