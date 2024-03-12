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Маткапитал предложили повысить в регионах с низкой рождаемостью

Дата публикации: 12 мар 2024
Маткапитал предложили повысить в регионах с низкой рождаемостью

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении материнского капитала в 1,3-2 раза в регионах с низкой рождаемостью. Документ размещен на сайте нижней палаты.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции по итогам 2023 года — на 7,5%. Так, размер выплаты составляет:

  • 630 380,78 руб. на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 202 643, 96 руб. при появлении второго ребенка.
  • 630 380,78 руб. на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.
  • 833 024,74 руб. на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было.

Авторы законопроекта предлагают устанавливать размер маткапитала исходя из коэффициента рождаемости в регионах. Если он ниже 1,3 (среднее число детей на одну женщину), выплата должна увеличиться в два раза; если 1,3-1,75 — в полтора раза; если 1,75-2,1 — в 1,3 раза.

В пояснительной записке сказано, что на 2022 год этот коэффициент ниже 1,3 в 23 регионах, в их числе Томская, Кемеровская, Саратовская области и другие. В большинстве субъектов (в 55) он 1,3-1,75. При этом достаточным является показатель от 2,1.

Согласно тексту законопроекта, правительство должно будет ежегодно пересматривать решение об увеличении маткапитала исходя из полученных данных по рождаемости.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2025 года.

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Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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