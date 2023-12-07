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Правительство и ЦБ ищут способы избежать перегрева на рынке ипотеки, заявил Путин

Дата публикации: 07 дек 2023
Правительство и ЦБ ищут способы избежать перегрева на рынке ипотеки, заявил Путин

Правительство и Центробанк обсуждают меры для того, чтобы ситуация на ипотечном рынке была стабильной. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок», — сказал он в ходе форума «Россия зовет!»

По словам Путина, Россия берет во внимание опыт других стран в этой области, в том числе и негативный, чтобы его не повторять.

«Мы знаем негативный опыт отдельных стран, где рынок ипотечного кредитования был, мягко говоря, ничем, реальными деньгами, не обеспечен. Знаем, к чему это привело. Мы стараемся учитывать весь опыт, в том числе и негативный, чтобы ничего подобного в нашей экономике не происходило», — пояснил президент.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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