Правительство и ЦБ ищут способы избежать перегрева на рынке ипотеки, заявил Путин
Правительство и Центробанк обсуждают меры для того, чтобы ситуация на ипотечном рынке была стабильной. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок», — сказал он в ходе форума «Россия зовет!»
По словам Путина, Россия берет во внимание опыт других стран в этой области, в том числе и негативный, чтобы его не повторять.
«Мы знаем негативный опыт отдельных стран, где рынок ипотечного кредитования был, мягко говоря, ничем, реальными деньгами, не обеспечен. Знаем, к чему это привело. Мы стараемся учитывать весь опыт, в том числе и негативный, чтобы ничего подобного в нашей экономике не происходило», — пояснил президент.