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Ипотека на ИЖС может занять 30% рынка к 2030 году

Дата публикации: 06 дек 2023
Ипотека на ИЖС может занять 30% рынка к 2030 году

Ипотека на строительство частных домов в России должна занять как минимум 30% рынка к 2030 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы членов Госсовета и Госдумы.

По данным на июль, эта цифра составляла 16%.

«Сохранить темпы ввода индивидуального жилья на уровне 50 млн кв. м (в год — ред.) и повысить долю ипотеки на ИЖС не менее чем до 30% в общем объеме ипотеки», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Сбербанк выдал 178 тыс. ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов за январь-сентябрь 2023 года. Общая сумма составила 639 млрд руб.

В ноябре стало известно о планах властей запустить проектное финансирование ИЖС в России. Как рассчитывают в правительстве, это позволит максимально распространить на рынок программы льготной ипотеки.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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