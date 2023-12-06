Ипотека на ИЖС может занять 30% рынка к 2030 году
Ипотека на строительство частных домов в России должна занять как минимум 30% рынка к 2030 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы членов Госсовета и Госдумы.
По данным на июль, эта цифра составляла 16%.
«Сохранить темпы ввода индивидуального жилья на уровне 50 млн кв. м (в год — ред.) и повысить долю ипотеки на ИЖС не менее чем до 30% в общем объеме ипотеки», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Сбербанк выдал 178 тыс. ипотечных кредитов на покупку и строительство частных домов за январь-сентябрь 2023 года. Общая сумма составила 639 млрд руб.
В ноябре стало известно о планах властей запустить проектное финансирование ИЖС в России. Как рассчитывают в правительстве, это позволит максимально распространить на рынок программы льготной ипотеки.