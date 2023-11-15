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Рекордное число ипотек оформили в Москве за 10 месяцев

Дата публикации: 15 нояб 2023
Рекордное число ипотек оформили в Москве за 10 месяцев

В Москве за январь-октябрь 2023 года зарегистрировано 116, 4 тыс. ипотечных договоров, что на 31% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило Управление столичного Росреестра.

При этом октябрь уступил сентябрю 13%, а по сравнению с результатом того же месяца 2022 года значение выросло на 22%.

Росреестр
Росреестр

«После пикового показателя в августе, когда было оформлено более 14 тысяч кредитных договоров, число регистраций снижается второй месяц подряд», — отметило ведомство.

Между тем Москва оставляет за собой лидерскую позицию среди российских регионов по числу выдач льготной ипотеки. Объем с начала года составил 679,8 млрд рублей — это 19,6% от общероссийского показателя.

Аналитика Домклик — спрос на ипотеку в октябре

Сбер фиксирует замедление количества выдач ипотек — 133,5 тыс. (-14,2% по сравнению с сентябрем), а их объём — 476,8 млрд рублей (-15,5%).

Наибольшее сокращение спроса наблюдается в крупнейших регионах — Новосибирской (-24,6%), Свердловской (-23,8%) и Челябинской (-23,3%) областях.

Что касается рейтинга регионов с наибольшим количеством выдач, Подмосковье продолжает стабильно удерживать лидерство по числу проведенных сделок: в октябре показатель составил 10,2 тыс. В то же время Краснодарский край впервые оказался на втором месте (7,8 тыс.), а Москва впервые опустилась на третью строчку (около 7,6 тыс.). Санкт-Петербург остался на четвертом месте (6,3 тыс.).

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Москва
Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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