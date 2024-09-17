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Пособие на ребенка в России хотят увеличить до 50 тыс. рублей

Дата публикации: 17 сен 2024
Пособие на ребенка в России хотят увеличить до 50 тыс. рублей

Депутаты предлагают повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 24,6 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Базовый размер выплаты — 8 тыс. руб., но ее ежегодно индексируют, и с учетом индексации с 1 февраля пособие составляет 24,6 тыс. руб.

Авторы документа отмечают, что ряд регионов ввел дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе речь о выплатах при рождении детей. Однако круг их получателей и сумма пособий значительно отличаются, и это ставит семьи в неравное положение.

Разработанный законопроект позволит исправить эту ситуацию, уверены депутаты.

Материалы по теме:

Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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