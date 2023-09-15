Аналитики назвали самые дешевые и самые дорогие районы Москвы для аренды квартиры
Аналитический центр Домклик изучил ситуацию на рынке долгосрочной аренды Москвы. Опираясь на статистику объявлений на Домклик, эксперты оценили объем предложения и определили среднюю стоимость аренды жилья в различных районах столицы. О том, в каких районах Москвы снять квартиру можно дешевле и дороже всего — рассказываем в статье.
Методика расчета
Данные, которые приводятся в материале, основаны на анализе объявлений о сдаче квартир на длительный срок, актуальных на конец августа 2023. Для каждого района Москвы была рассчитана медианная стоимость кв. м. Для определения стоимости аренды полученное значение умножалось на среднее значение площади однокомнатной квартиры — 35 кв. м.
Карта стоимости аренды квартир в Москве: цены в разных районах
Самые дешевые районы Москвы для аренды квартиры
По данным на конец августа 2023 года, к районам с наиболее низкими арендными ставками традиционно относятся районы и поселения Новой Москвы, расположенные в следующих административных округах:
Троицкий. В данном округе достаточно скромный объем предложения, как следствие достаточно большой ценовой разброс: медианная стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м по поселениям округа находится в диапазоне от 15 до 28 тысяч. Минимальные значения отмечаются в поселениях Кленовское — 14,4 тыс. руб., Первомайское — 20 тыс. руб. и Щаповское — 24,3 тыс. руб.
Новомосковский. В этом округе уже встречаются поселения с достаточно большим объемом предложения, например, поселения Сосенское, Московский.
В силу того, что округ находится ближе к центру Москвы и обладает более развитой транспортной и социальной инфраструктурой, стоимость аренды здесь выше. Медианная стоимость аренды по району начинается от 20 тыс. руб. и достигает 35 тыс. руб. за квартиру площадью 35 кв. м. Минимальная стоимость отмечается в наиболее отдаленных поселениях: Кокошкино — 20 тыс. руб., Щербинка — 25 тыс. руб. и Десеновское — 27 тыс. руб.
К бюджетным также относятся районы, расположенные на значительном расстоянии от МКАД, либо граничащие с ним.
Цена аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м лежит в пределах до 30 тыс. руб. Лоты с наиболее низкими ценами предлагаются в районах Молжаниновский — 23 тыс. руб., Куркино — 24 тыс. руб., Бирюлево Западное — 28 тыс. руб., Косино-Ухтомский — 29 тыс. руб., Некрасовка — 29 тыс. руб.
Самые дорогие районы Москвы для аренды квартиры
Самыми дорогими по стоимости сегодня являются районы в западной части Центрального округа, такие как Пресненский, Хамовники, Арбат, Замоскворечье, Якиманка и Тверской.
Медианная стоимость аренды квартиры площадью 35 кв. м обойдется в сумму от 65 тыс. руб. до 91 тыс. руб. Эти же районы лидируют по объему предложения: процент объявлений по перечисленным районам составляет около 44% от общего количества объявлений. Другими словами, почти каждое второе объявление о сдаче квартиры в аренду приходится на эти районы.
Стоит отметить, что им по стоимости не уступают районы, которые выходят за пределы Садового кольца, такие как Беговой (90 тыс. руб.), Марфино (76 тыс. руб.), Филевский парк и Даниловский (по 69 тыс. руб.).
Аналитики Домклик отмечают, что количество предложений об аренде квартир по сравнению с результатами исследования прошлого года существенно сократилось.
«Наибольший спад отмечается преимущественно в отдаленных от центра районах, таких как Свиблово, Северное Измайлово, Новогиреево, Котловка. Как итог, сегодня мы наблюдаем высокую концентрацию предложения в Центральном округе и, как следствие, более высокое значение медианной стоимости квадратного метра: на уровне 1700 руб.», — говорят эксперты.
Читайте также: Эксперты составили карту стоимости квартир в Москве на вторичке и в новостройках: исследование Домклик