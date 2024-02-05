Исследование Домклик: карта стоимости квартир на первичном и вторичном рынке Москвы
Аналитический центр Домклик проанализировал объявления о продаже первичной и вторичной недвижимости и определил стоимость стандартной квартиры площадью 35 кв. м. в различных районах Москвы. На основании рассчитанных данных были составлены тепловые карты цены отдельно для рынка новостроек и рынка готового жилья.
Кроме того, эксперты изучили изменение количества объявлений в различных районах Москвы. Аналитики выяснили, что на первичном рынке наибольший приток предложения отмечается в районах, граничащих с новой Большой кольцевой линией метро — БКЛ. На вторичном рынке в большинстве районов отмечается снижение количества выставленных лотов. В большей степени предложение снизилось в отдаленных районах, прилегающих к МКАД.
Новостройки Москвы: самые дорогие и самые доступные районы столицы
Согласно данным Домклик на начало года, к районам, где расположены самые доступные квартиры площадью 35 кв. м относятся:
- Троицк — 5,7 млн руб.
- Бибирево — 7,4 млн руб.
- Филимонковское поселение — 7,6 млн руб.
- Поселение Кокошкино — 8,3 млн руб.
- Рязановское поселение — 8,4 млн руб.
- Десеновское поселение — 8,4 млн руб.
- Левобережный — 8,5 млн руб.
- Внуковское. поселение — 8,6 млн руб.
- Поселение Московский — 8,6 млн руб.
- Марушкинское поселение — 8,7 млн руб.
Сравнение с данными аналогичного исследования от аналитиков Домклик показало, что за прошедшие полгода список наиболее бюджетных районов по стоимости первичных квартир изменился незначительно. Он по-прежнему включает в себя отдаленные районы Новой Москвы, а также два района в пределах МКАД: Бибирево и Левобережный.
Как и в сентябре, наиболее дорогими районами Москвы являются Якиманка (средняя цена квартиры площадью 35 кв. м — 70 млн руб), Тверской (53 млн руб.) и Хамовники (40 млн руб.). В пятерку лидеров по стоимости также входят районы Арбат и Таганский, однако отрыв по стоимости от Хамовников уже менее значительный: стандартная однокомнатная квартира обойдется в сумму около 33 млн руб.
За последние шесть месяцев объем предложения на московском рынке первичного жилья существенно увеличился: прирост составил порядка 15%. Наибольшее увеличение количества выставленных лотов отмечается преимущественно в районах, граничащих с Большой кольцевой линией метро.
Что неудивительно: реализация столь масштабного проекта существенно изменила доступность множества районов и способствовала увеличению привлекательности строительства в этих локациях.
Эксперты Домклик уточняют, что наибольшее увеличение объема предложения отмечается в районах Сокол, Тимирязевский, Ярославский, Преображенское, Текстильщики, Коньково, Аэропорт, Москворечье-Сабурово. Количество предложений на первичном рынке выросло в 2-7 раз.
Вторичная недвижимость Москвы: самые дорогие и самые доступные районы
Что касается вторичного рынка, то за последние полгода в списке бюджетных районов также значительные изменения не отмечаются. По-прежнему наиболее доступные квартиры площадью 35 кв. м располагаются в основном в районах Троицкого административного округа (ТАО):
- Роговское поселение (ТАО) — 4,1 млн руб.
- Кленовское поселение (ТАО) — 4,2 млн руб.
- Новофедоровское поселение (ТАО)— 5,1 млн руб.
- Поселение Киевский (ТАО) — 5,2 млн руб.
- Михайлово-Ярцевское поселение (ТАО) — 5,4 млн руб.
- Щаповское поселение (ТАО) — 5,6 млн руб.
- Первомайское поселение (ТАО) — 5,6 млн руб.
- Краснопахорское поселение (ТАО) — 5,8 млн руб.
- Вороновское поселение (ТАО) — 5,9 млн руб.
- Марушкинское поселение (НАО) — 6,8 млн руб.
Самая высокая стоимость за квадратный метр на вторичном рынке ожидаемо внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся Хамовники (цена квартиры площадью 35 кв. м — 35,7 млн руб.), Арбат (29,7 млн руб.), Замоскворечье (22,7 млн руб.), Пресненский (22,6 млн руб.) и Дорогомилово (19,9 млн руб.).
Противоположная ситуация сложилась на московском рынке готового жилья: за последние полгода объем предложения сократился на 17%. Наибольший спад отмечается в отдаленных районах, расположенных преимущественно на востоке Москвы между Третьим Транспортным кольцом (ТТК) и МКАД.
Мы полагаем, ключевая причина наибольшего снижения объема предложения именно в этой локации кроется в особенностях жилого фонда: в этих районах, в основном, представлены дома, построенные в 60-е, 70-е годы. В текущих условиях возрастное жилье продать довольно сложно: покупатели, ориентированные на сегмент бюджетного жилья, скорее предпочтут вторичные квартиры в новостройках ближней Новой Москвы. Особенно если учесть, что цены там примерно такие же.
Аналитики Домклик добавляют, что, действительно, в районах, расположенных в ближней зоне Новой Москвы (Сосенское, Мосрентген, Московский) стоимость стандартной квартиры составляет около 9 млн руб. В то же время стоимость вторичной квартиры в отдаленных районах ВАО (Косино-Ухтомский, Восточный, Новогиреево, Вешняки) также порядка 9 млн руб.
О том, что в Восточном административном округе доля нового жилья в общем объеме предложения сравнительно низкая, рассказывается в другом исследовании Аналитического центра Домклик.
Карту районов Москвы, показывающую наиболее востребованную возрастную группу домов, смотрите в материале: Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве.