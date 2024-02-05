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Исследование Домклик: карта стоимости квартир на первичном и вторичном рынке Москвы

Дата публикации: 05 фев 2024
Исследование Домклик: карта стоимости квартир на первичном и вторичном рынке Москвы
Содержание

Аналитический центр Домклик проанализировал объявления о продаже первичной и вторичной недвижимости и определил стоимость стандартной квартиры площадью 35 кв. м. в различных районах Москвы. На основании рассчитанных данных были составлены тепловые карты цены отдельно для рынка новостроек и рынка готового жилья.

Кроме того, эксперты изучили изменение количества объявлений в различных районах Москвы. Аналитики выяснили, что на первичном рынке наибольший приток предложения отмечается в районах, граничащих с новой Большой кольцевой линией метро — БКЛ. На вторичном рынке в большинстве районов отмечается снижение количества выставленных лотов. В большей степени предложение снизилось в отдаленных районах, прилегающих к МКАД.

Новостройки Москвы: самые дорогие и самые доступные районы столицы

Карта стоимости стандартной квартиры на первичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе 64,1 тысяч объявлений на Домклик, актуальных на середину января 2024.
Карта стоимости стандартной квартиры на первичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе 64,1 тысяч объявлений на Домклик, актуальных на середину января 2024.

Согласно данным Домклик на начало года, к районам, где расположены самые доступные квартиры площадью 35 кв. м относятся:

  • Троицк — 5,7 млн руб.
  • Бибирево — 7,4 млн руб.
  • Филимонковское поселение — 7,6 млн руб.
  • Поселение Кокошкино — 8,3 млн руб.
  • Рязановское поселение — 8,4 млн руб.
  • Десеновское поселение — 8,4 млн руб.
  • Левобережный — 8,5 млн руб.
  • Внуковское. поселение — 8,6 млн руб.
  • Поселение Московский — 8,6 млн руб.
  • Марушкинское поселение — 8,7 млн руб.

Сравнение с данными аналогичного исследования от аналитиков Домклик показало, что за прошедшие полгода список наиболее бюджетных районов по стоимости первичных квартир изменился незначительно. Он по-прежнему включает в себя отдаленные районы Новой Москвы, а также два района в пределах МКАД: Бибирево и Левобережный. 

Как и в сентябре, наиболее дорогими районами Москвы являются Якиманка (средняя цена квартиры площадью 35 кв. м — 70 млн руб), Тверской (53 млн руб.) и Хамовники (40 млн руб.). В пятерку лидеров по стоимости также входят районы Арбат и Таганский, однако отрыв по стоимости от Хамовников уже менее значительный: стандартная однокомнатная квартира обойдется в сумму около 33 млн руб.

За последние шесть месяцев объем предложения на московском рынке первичного жилья существенно увеличился: прирост составил порядка 15%. Наибольшее увеличение количества выставленных лотов отмечается преимущественно в районах, граничащих с Большой кольцевой линией метро.

Что неудивительно: реализация столь масштабного проекта существенно изменила доступность множества районов и способствовала увеличению привлекательности строительства в этих локациях.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Эксперты Домклик уточняют, что наибольшее увеличение объема предложения отмечается в районах Сокол, Тимирязевский, Ярославский, Преображенское, Текстильщики, Коньково, Аэропорт, Москворечье-Сабурово. Количество предложений на первичном рынке выросло в 2-7 раз.

Вторичная недвижимость Москвы: самые дорогие и самые доступные районы

Карта стоимости стандартной квартиры на вторичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе 28,4 тысяч объявлений на Домклик, актуальных на середину января 2024.
Карта стоимости стандартной квартиры на вторичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе 28,4 тысяч объявлений на Домклик, актуальных на середину января 2024.

Что касается вторичного рынка, то за последние полгода в списке бюджетных районов также значительные изменения не отмечаются. По-прежнему наиболее доступные квартиры площадью 35 кв. м располагаются в основном в районах Троицкого административного округа (ТАО):

  • Роговское поселение (ТАО) — 4,1 млн руб.
  • Кленовское поселение (ТАО) — 4,2 млн руб.
  • Новофедоровское поселение (ТАО)— 5,1 млн руб.
  • Поселение Киевский (ТАО) — 5,2 млн руб.
  • Михайлово-Ярцевское поселение (ТАО) — 5,4 млн руб.
  • Щаповское поселение (ТАО) — 5,6 млн руб.
  • Первомайское поселение (ТАО) — 5,6 млн руб.
  • Краснопахорское поселение (ТАО) — 5,8 млн руб.
  • Вороновское поселение (ТАО) — 5,9 млн руб.
  • Марушкинское поселение (НАО) — 6,8 млн руб.

Самая высокая стоимость за квадратный метр на вторичном рынке ожидаемо внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся Хамовники (цена квартиры площадью 35 кв. м — 35,7 млн руб.), Арбат (29,7 млн руб.), Замоскворечье (22,7 млн руб.), Пресненский (22,6 млн руб.) и Дорогомилово (19,9 млн руб.).

Противоположная ситуация сложилась на московском рынке готового жилья: за последние полгода объем предложения сократился на 17%. Наибольший спад отмечается в отдаленных районах, расположенных преимущественно на востоке Москвы между Третьим Транспортным кольцом (ТТК) и МКАД.

Мы полагаем, ключевая причина наибольшего снижения объема предложения именно в этой локации кроется в особенностях жилого фонда: в этих районах, в основном, представлены дома, построенные в 60-е, 70-е годы. В текущих условиях возрастное жилье продать довольно сложно: покупатели, ориентированные на сегмент бюджетного жилья, скорее предпочтут вторичные квартиры в новостройках ближней Новой Москвы. Особенно если учесть, что цены там примерно такие же.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Аналитики Домклик добавляют, что, действительно, в районах, расположенных в ближней зоне Новой Москвы (Сосенское, Мосрентген, Московский) стоимость стандартной квартиры составляет около 9 млн руб. В то же время стоимость вторичной квартиры в отдаленных районах ВАО (Косино-Ухтомский, Восточный, Новогиреево, Вешняки) также порядка 9 млн руб.

О том, что в Восточном административном округе доля нового жилья в общем объеме предложения сравнительно низкая, рассказывается в другом исследовании Аналитического центра Домклик.

Карту районов Москвы, показывающую наиболее востребованную возрастную группу домов, смотрите в материале: Аналитики Домклик назвали самые популярные типы многоквартирных домов в Москве.

Новостройки
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Москва
Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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