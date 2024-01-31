Эксперт рассказал, какие дома сейчас строят чаще всего и что ждёт рынок ИЖС
Строительство своего дома — один из основных трендов рынка недвижимости в России. Это подтверждают и соцопросы, и официальная статистика. Так, по итогам 2023 года общий объём выдач Сбербанка на ИЖС достиг 450 млрд рублей — это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году.
рассказал, куда сейчас движется рынок индивидуального жилищного строительства, какие дома пользуются спросом и почему
Какой он — идеальный дом
Идеальный дом состоит из разных компонентов — то есть это понятие включает в себя сразу несколько параметров. Я бы расположил их в таком порядке:
- Идеальная локация. К примеру, если вы по дороге на работу по два часа стоите в пробке, а поблизости нет ни магазинов, ни школы, ни детского сада, то такой дом уже нельзя назвать идеальным.
- Удобная планировка. Если пространство в доме организовано некомфортно для жизни — не учтены интересы жильцов, не продумана эргономика и так далее — жить в таких условиях очень сложно. При составлении проекта планировку лучше выбирать под потребности конкретной семьи.
- Качественные строительные материалы. Сюда же стоит отнести важность привлечения к работам профессиональной бригады строителей.
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Как изменился портрет клиента — кто сейчас строит дома и для каких целей
Большинство наших клиентов строят дома для себя, то есть не на продажу.
Принимая решение построить дом, наверное, 50% людей не знают наверняка, как они в дальнейшем будут его использовать. Очень часто мы видим, что сначала клиент планирует приезжать за город только на выходные, а после завершения строительства решает полностью переехать в дом. Или наоборот — дом строился с целью переезда, но на практике его использование для постоянного проживания оказалось неудобным.
По факту очень многие люди имеют второе городское жильё часто просто из-за страха, что с построенным домом будет что-то не так. Ведь большинство из них строят дом впервые в жизни и не имеют чёткого понимания, о том, как его использовать, так как ранее жили только в квартире. Поэтому процесс эксплуатации и цели корректируются уже по ходу.
Какие дома продаются чаще всего
Сейчас наблюдается тенденция к уменьшению площади недвижимости. Это связано с тем, что люди стали более практичными.
Во-первых, на отделку нужно в два раза больше денег, чем на стройку. Во-вторых, при строительстве большого дома вы получите огромные площади, которые надо как-то эксплуатировать — убирать, отапливать, обставлять и так далее. Кроме того, такую постройку очень сложно продать.
Сейчас люди стали придерживаться более современного подхода, они уже думают наперёд — что им действительно необходимо для жизни, как потом будет продаваться такой дом, сколько денег потребуется на отделку и обустройство двора.
Таким образом, средняя площадь объектов уменьшилась. Сейчас самой большой популярностью пользуются дома площадью 150 квадратных метров.
Так, в нашей компании 65 из 309 договоров на строительство в 2023 году было заключено именно по этому проекту.
Почему в последнее время так вырос спрос на ИЖС
Этому в первую очередь поспособствовала возможность взять льготную ипотеку на строительство дома по сниженной ставке. И всё это происходило на фоне роста инфляции. То есть человек может взять деньги сейчас на выгодных условиях, а с учётом роста цен отдавать потом он будет долг совсем другими (меньшими) деньгами.
Для многих наших заказчиков именно это стало триггером.
Какие перспективы рынка ИЖС на ближайшие 2 года
Если льготные ипотечные программы продолжат действовать в том же виде, что и сейчас, то цены на строительство и далее будут расти быстрыми темпами. Скорее всего, рынок будут постепенно охлаждать путём постепенного ужесточения условий кредитования.
Также ситуация будет зависеть от спроса и экономической обстановки. Если экономика будет падать — спрос на ИЖС снизится, и наоборот.