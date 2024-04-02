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Получить кредит под залог недвижимости в Сбере стало проще

Дата публикации: 02 апр 2024
Получить кредит под залог недвижимости в Сбере стало проще
Содержание

Клиенты Сбера теперь могут оформить кредит под залог недвижимости полностью удалённо и получить скидку на ставку в размере 0,3%.

Выгодная опция доступна клиентам, которые передают банку квартиру или апартаменты в качестве залога.

Чтобы заключить кредитный договор и получить деньги, посещать отделение банка не нужно: провести сделку можно дистанционно. Это экономит время и упрощает жизнь, ведь подписать документы можно где и когда угодно.

Как провести сделку онлайн

Сначала клиенту нужно подать заявку на кредит любым удобным способом, например на Домклик. Затем — дождаться предварительного одобрения, заполнить полученную форму и загрузить документы на недвижимость.

После финальной проверки можно заключать кредитный договор. Для этого необходимо выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в приложении «Цифровой ключ» или «Госключ». За дистанционное проведение сделки клиент получит дополнительную скидку на ставку в размере 0,3%.

Как ещё упростилось получение кредита

Банк также отменил обязательный отчёт об оценке для квартир, которые передаются в залог по кредиту, — это экономит деньги клиента и ускоряет выход на сделку.

Кроме того, для получения такого кредита теперь можно привлечь до двух созаёмщиков (кроме онлайн-сделок), что повышает шансы на одобрение нужной суммы. Раньше в этом качестве могли выступать только супруг или супруга заёмщика.

Кредит под залог жилья даёт возможность получить деньги на любые цели и без первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, или 60% от стоимости недвижимости, срок — до 20 лет.

Новости
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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