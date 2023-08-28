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В Госдуме предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей
Дата публикации: 28 авг 2023
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили увеличить размер материнского капитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующий законопроект.
По мнению авторов инициативы, нововведения окажут благоприятное влияние на демографическую ситуацию в стране, а также дадут положительный импульс для развития и воспитания детей.
«Считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей», — уточнил замглавы партии ЛДПР Ярослав Нилов.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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