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Подрядчиков при строительстве частных домов через эскроу освободят от НДС
Дата публикации: 24 июл 2024
Подрядчики, которые работают по договору на строительство частных домов с применением эскроу-счета, не будут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
Изменения вносятся в 149 статью Налогового кодекса, где указаны операции, которые не облагаются налогом. В этот список предлагается включить работы подрядчика по договору с использованием эскроу-счета.
Такой порядок применяется, например, в долевом строительстве и при продаже жилых домов (то есть, по сути, в ИЖС без эскроу), что также прописано в Налоговом кодексе.
Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.
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ИЖС с эскроу: преимущества кредитования физических лиц и подрядчиков
Юля Тихонова
Автор статьи
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Это касается тех, кто уже работал с НДС ранее, или НДС 5% при обороте от 60млн тоже не надо будет платить с 2025, если подрядчик будет получать эти средства через эскроу?
Захар Б.здравствуйте. Рекомендуем проконсультироваться напрямую в ФНС или ознакомиться с текстом документа.
А как же закон о применении эскроу счета, который вступает в силу с марта 2025 года, должен обязательно использоваться уже сейчас?
Кристина Т.здравствуйте. Закон будет лишь дополнительно регулировать ИЖС с эскроу. Работать с эскроу можно и до публикации этого закона.
Добрый день. Если частный дом построен и сдан подрядчиком по договору с использованием экскроу счета осенью- зимой 2024 года , будет ли подрядчик платить налог?
Саида А.здравствуйте! Да, будет. Закон должен вступить в силу с апреля 2025 года. Только после этого подрядчики, строящие частные дома с использованием эскроу-счетов, не будут платить налог на добавленную стоимость.