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Новости
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Подрядчиков при строительстве частных домов через эскроу освободят от НДС

Дата публикации: 24 июл 2024
Подрядчиков при строительстве частных домов через эскроу освободят от НДС

Подрядчики, которые работают по договору на строительство частных домов с применением эскроу-счета, не будут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Изменения вносятся в 149 статью Налогового кодекса, где указаны операции, которые не облагаются налогом. В этот список предлагается включить работы подрядчика по договору с использованием эскроу-счета.

Такой порядок применяется, например, в долевом строительстве и при продаже жилых домов (то есть, по сути, в ИЖС без эскроу), что также прописано в Налоговом кодексе.

Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии6
З
Захар Б.
01 авг 2024

Это касается тех, кто уже работал с НДС ранее, или НДС 5% при обороте от 60млн тоже не надо будет платить с 2025, если подрядчик будет получать эти средства через эскроу?

Домклик
02 авг 2024

Захар Б.здравствуйте. Рекомендуем проконсультироваться напрямую в ФНС или ознакомиться с текстом документа.

К
Кристина Т.
25 июл 2024

А как же закон о применении эскроу счета, который вступает в силу с марта 2025 года, должен обязательно использоваться уже сейчас?

Домклик
30 июл 2024

Кристина Т.здравствуйте. Закон будет лишь дополнительно регулировать ИЖС с эскроу. Работать с эскроу можно и до публикации этого закона.

С
Саида А.
24 июл 2024

Добрый день. Если частный дом построен и сдан подрядчиком по договору с использованием экскроу счета осенью- зимой 2024 года , будет ли подрядчик платить налог?

Домклик
25 июл 2024

Саида А.здравствуйте! Да, будет. Закон должен вступить в силу с апреля 2025 года. Только после этого подрядчики, строящие частные дома с использованием эскроу-счетов, не будут платить налог на добавленную стоимость.

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