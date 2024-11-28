ЦБ думает о повышении ключевой ставки в декабре
Центральный Банк России на заседании по ключевой ставке 20 декабря будет обсуждать вопрос о ее увеличении. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», — сказал он в ходе Пермского инженерно-промышленного форума.
Тремасов напомнил, что официальный прогноз Центробанка по инфляции в этом году — 8-8,5%. И судя по текущим данным, отметил он, инфляция подбирается к верхней границе этого уровня. В связи с чем советник председателя ЦБ не исключает, что показатель окажется выше официального прогноза.
«Центробанк в этой ситуации намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели», — добавил он.
Последнее заседание по ключевой ставке прошло 25 октября. Тогда ее подняли с 19% до 21%.
Что ждет рынок недвижимости в конце 2024 года
с такой ставкой ЦБ беспокоится следует уже не о дорожающих м2 в квартирах, а о всей нашей экономике. Всегда все предприятия берут оборотные кредиты. Как минимум на зарплату сотрудникам. Выживут только бюджетные организации! Остальной бизнес не потянет именно операционку. От многих слышу, что деятельность приостановили и отнесли деньги в банк. Зачем покупать сырье, что то делать, когда без всяких рисков оборотные деньги отнесли на депозит? Бизнесу покрупнее очень сочувствую. Экономике всегда нужна стабильная опора в виде государства. Кредит под 30+% под залог недвижимости - это не то
Татьяна Ш.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.
уже давно инфляция боле 30%, а официально тольк 8, в каком мире живут? в какой стране?
Ирина П.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.