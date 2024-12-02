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В Сбере не исключили повышение ключевой ставки в декабре

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
407
В Сбере не исключили повышение ключевой ставки в декабре

Центробанк на ближайшем заседании по ключевой ставке 20 декабря может поднять её до 22-23%. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

«Прогнозы давать сложно, но в целом есть общие ожидания, что высока вероятность подъёма ставки либо на 1%, либо на 2%. Потому что мы видим, что инфляция все равно остаётся относительно высокой и уровень доходов населения довольно стабильно растет. Поэтому вероятность выше, что ее поднимут, чем оставят на текущем уровне», — заявил он журналистам на Domclick Digital Forum.

Сегодня ключевая ставка — 21%. В ЦБ поясняли, что «требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания». Позднее Эльвира Набиуллина отмечала, что постепенное снижение ставки возможно в следующем году при условии, что не будет внешних шоков.

Масштабная конференция Domclick Digital Forum от Домклик и Сбера проходит 2 декабря в Москве. Мероприятие объединит профессионалов рынка недвижимости и пройдёт под лозунгом «Время решений».

Новости
Domclick Digital Forum
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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