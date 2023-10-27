Почти 5 тыс. IT-ипотек выдали в Москве с начала года
В Москве с января по август выдали почти 5 тыс. кредитов по льготной программе «Ипотека для IT» на сумму 62,1 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«Москва сохраняет лидерство по реализации программы льготной IT-ипотеки в России. По итогам января-августа на столицу пришлось более 27% от общего числа выданных в стране кредитов и почти 40% от их объема. За восемь месяцев текущего года московские IT-специалисты получили займы на 62,1 млрд рублей, что более чем в три раза превосходит показатель с мая, когда стартовала программа, по декабрь 2022 года», — уточнили в пресс-службе.
По ее данным, спрос на ипотеку для айтишников увеличился с весны 2023 года после расширения возрастных границ с 22-44 до 18-50 лет и сокращения срока работы для сохранения льготной ставки.
«В августе 2023 года москвичи оформили рекордное количество IT-ипотек — 1 077 льготных кредитов, что на 21% больше, чем в июле этого года. Объем кредитования вырос почти на 20%. По итогам восьми месяцев на IT-ипотеку приходится 9,4% всех выданных в Москве по льготным программам кредитов и 13,5% их объема. Каждый пятнадцатый выданный в столице ипотечный заем — это IT-ипотека», — отметили столичные власти.
Аналитика Домклик — ипотека в Сбере
Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года и назвал топ-10 регионов РФ по количеству выдач кредитов на жилье. Первые строчки занимают Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область. А наибольший прирост спроса зафиксирован в удаленных регионах страны — в Магаданской области, Чеченской Республике и Республике Адыгея.