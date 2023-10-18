IT-ипотеку оформили 32 тыс. россиян
Сотрудники российских IТ-компаний за все время действия льготной программы оформили 32 тыс. ипотек на сумму свыше 280 млрд рублей. Об этом сообщает Минцифры РФ.
«До конца 2023 года по программе IТ-ипотеки планировалось выдать 30 тыс. кредитов. Сотрудники IТ-компаний оформили уже свыше 32 тыс. таких ипотек на сумму более 280 млрд рублей», — отметили в ведомстве.
При этом до конца 2024 года планируется выдать не меньше 50 тыс. таких кредитов. По данным Минцифры, ипотекой для IT чаще пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Республике Татарстан, а также в Новосибирской области и Краснодарском крае.
IT-ипотека в Сбере
Оформить ипотеку по сниженной ставке может гражданин России, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий. Возраст — от 18 до 50 лет включительно.
Стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы.
Ставка по ипотеке для ИТ в Сбербанке — 5% годовых.