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Новости
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IT-ипотеку оформили 32 тыс. россиян

Дата публикации: 18 окт 2023
IT-ипотеку оформили 32 тыс. россиян

Сотрудники российских IТ-компаний за все время действия льготной программы оформили 32 тыс. ипотек на сумму свыше 280 млрд рублей. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«До конца 2023 года по программе IТ-ипотеки планировалось выдать 30 тыс. кредитов. Сотрудники IТ-компаний оформили уже свыше 32 тыс. таких ипотек на сумму более 280 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

При этом до конца 2024 года планируется выдать не меньше 50 тыс. таких кредитов. По данным Минцифры, ипотекой для IT чаще пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Республике Татарстан, а также в Новосибирской области и Краснодарском крае.

IT-ипотека в Сбере

Оформить ипотеку по сниженной ставке может гражданин России, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий. Возраст — от 18 до 50 лет включительно.

Стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы.

Ставка по ипотеке для ИТ в Сбербанке — 5% годовых.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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