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Почти 200 тыс. многодетных семей получили выплаты на ипотеку

Дата публикации: 18 окт 2023
Почти 200 тыс. многодетных семей получили выплаты на ипотеку

Более 192 тыс. многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки за все время действия программы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«До конца 2023 года, как вы знаете, продлены выплаты по 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С начала действия программы выплаты получили почти 193 тыс. семей на общую сумму почти 8,7 млрд рублей», — уточнила она.

По словам Голиковой, за 2022 год 36,3 тыс многодетных семей получили земельные участки, включая 20 тыс. участков, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.

На получение земельного участка могу претендовать семьи с тремя и более детьми в порядке общей очереди после постановки на учет. Условия помощи от государства зависят от конкретного региона страны.

Узнать, как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям.

Как отметила вице-премьер, порядка 25,2 тыс. детей-сирот получили жилье за 9 месяцев этого года.

«По итогам 2022 года жилыми помещениями обеспечены 30,5 тыс. детей-сирот — это на 14% больше, чем в 2021 году. За девять месяцев прошедшего года жилье получили 25,2 тыс. детей-сирот», — сказала она.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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