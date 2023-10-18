Почти 200 тыс. многодетных семей получили выплаты на ипотеку
Более 192 тыс. многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки за все время действия программы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«До конца 2023 года, как вы знаете, продлены выплаты по 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С начала действия программы выплаты получили почти 193 тыс. семей на общую сумму почти 8,7 млрд рублей», — уточнила она.
По словам Голиковой, за 2022 год 36,3 тыс многодетных семей получили земельные участки, включая 20 тыс. участков, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.
На получение земельного участка могу претендовать семьи с тремя и более детьми в порядке общей очереди после постановки на учет. Условия помощи от государства зависят от конкретного региона страны.
Узнать, как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям.
Как отметила вице-премьер, порядка 25,2 тыс. детей-сирот получили жилье за 9 месяцев этого года.
«По итогам 2022 года жилыми помещениями обеспечены 30,5 тыс. детей-сирот — это на 14% больше, чем в 2021 году. За девять месяцев прошедшего года жилье получили 25,2 тыс. детей-сирот», — сказала она.