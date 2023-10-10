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Маткапитал на первого ребенка в 2024 году повысят до 631 тыс. рублей

Дата публикации: 10 окт 2023
Маткапитал на первого ребенка в 2024 году повысят до 631 тыс. рублей

В России материнский капитал в 2024 году увеличат до 631 тыс. рублей за первого ребенка и до 834 тыс. рублей — за второго. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В следующем году его получат более 1 млн семей. Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и нужно сказать, что сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго — около 834 тыс. рублей», — отметил он.

Котяков добавил, что по итогам текущего года свыше 226 тыс. семей используют маткапитал для оплаты образования детей.

Маткапитал в 2023 году

Материнский (семейный) капитал — это государственная мера поддержки семей. Программа материнского капитала действует до 31 декабря 2026 года.

  • 586 946 рублей — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 188 681 рубль при появлении второго ребенка.
  • 586 946 рублей — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.
  • 775 628 рублей — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было.

Ранее Домлкик писал, что ремонтировать таунхаусы можно будет за счет маткапитала.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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