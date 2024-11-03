Почти 20 тыс. жилых домов обновили в России с начала года
В России за девять месяцев этого года отремонтировали 19,7 тыс. многоквартирных домов, что позволило 3,2 млн человек улучшить жилищные условия. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).
«Программа (капитального ремонта — ред.) набрала хорошие темпы. С начала года уже отремонтировано 19 727 многоквартирных домов площадью 82,5 млн кв. м. Условия проживания улучшили 3,2 млн жителей», — цитирует пресс-служба главу ФРТ Ильшата Шагиахметова.
За девять месяцев в многоквартирных домах, в частности, заменили 9 тыс. лифтов, отремонтировали 7,7 тыс. крыш, 3,3 тыс. фасада, 923 подвала и 742 фундамента.
Больше всего домов обновили в Москве и области (по 2 тыс.), Санкт-Петербурге (926), Татарстане (550) и Краснодарском крае (527).
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