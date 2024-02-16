Стартовал второй этап продаж квартир в СберСити в Рублёво-Архангельском
Второй этап продаж квартир стартовал в СберСити в новом квартале В14. Купить квартиру можно в ипотеку или рассрочку. Выдача ключей запланирована на июнь 2026 года. В рамках первого этапа продаж, который был открыт в прошлом году, квартиры в кварталах В10, В11 и В12 распроданы полностью.
СберСити в Рублёво-Архангельском — новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. В центре внимания — создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей.
В СберСити будут проживать свыше 65 тысяч человек, а работать — более 70 тысяч. На территории в 461 га к 2032 году будет построено 5 млн кв. м недвижимости. Первые жильцы отпразднуют новоселье уже во втором квартале этого года.
О квартале В14
Квартал В14 расположен на берегу Москвы-реки и состоит из пяти корпусов, в которых 465 квартир. Вдоль домов тянется прибрежный парк, в котором есть места для спокойного отдыха и дорожки для прогулок. Специальное экологическое покрытие на территории пропускает воду в дождливую погоду, оставаясь твёрдым. В луче парка расположен ручей.
Чем уникален СберСити
СберСити предлагает четыре класса жилья — Balanced, Optimum, Advanced и Superb.
Balanced
В квартирах класса Balanced установлена система умный дом, которая связывает квартиру, дом и прилегающую территорию. В каждой комнате можно отдельно установить свой климат.
Для удобства управления устройствами умного дома предусмотрены заранее созданные сценарии. При этом жильцы смогут легко изменить их или добавить свои варианты. Элементами умного дома можно управлять как с помощью привычных устройств (настенных выключателей), так и при помощи мобильного приложения и даже голосового ассистента Сбера.
Также в домах класса Balanced расположены помещения для хранения велосипедов и колясок. Есть отдельная комната с лапомойкой для домашних питомцев.
Optimum
В домах класса Optimum в дополнение ко всем сервисам Balanced добавится пространство коворкинга в лобби, игровая комната для детей и общая терраса для отдыха жителей.
Advanced
В классе Advanced ко всему, что предусмотрено в домах Balanced и Optimum, добавятся студия для занятия фитнесом и оборудованные пространства в зоне коворкинга. Сами квартиры отличаются большей площадью, дополнительной шумоизоляцией и наличием личных террас.
Superb
Дома класса Superb расположены на первой линии у Москвы-реки. Пространство каждого дома оформлено по авторскому дизайну с применением натуральных природных материалов. Кроме всего, что имеется в предыдущих классах жилья, в Superb есть общественные гостиные и консьерж-служба, работающая круглосуточно. В квартирах предусмотрены дополнительные вспомогательные помещения для большего комфорта.
Все классы жилья объединяет единый стандарт обеспечения: центральное тепло- и холодоснабжение, автоматическая система вакуумного мусороудаления, система умного дома, высокий уровень благоустройства и квартальная застройка средней этажности.
Безопасность жителей обеспечивает комплекс интеллектуальных систем, контролирующий доступ в дома, паркинг, различные объекты, а также ситуацию на всей территории СберСити.