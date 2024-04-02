В СберСити стартовали продажи квартир в квартале речного парка
На сайте СберСити открылись продажи квартир в квартале речного парка В21. Он состоит из трех корпусов на 231 квартиру. Помимо него, есть еще два квартала речного парка — В19 и В20. Купить жилье в них также можно. Выдавать ключи жителям этих трех комплексов планируется в июне 2025 года.
СберСити в Рублево-Архангельском — новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. В центре внимания — создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей.
В СберСити будут проживать свыше 65 тыс. человек, а работать — более 70 тыс. На территории в 461 га к 2032 году будет построено 5 млн кв. м недвижимости. Первые жильцы отпразднуют новоселье уже во втором квартале этого года.
СберСити предлагает четыре класса жилья — Balanced, Optimum, Advanced и Superb. Дома кварталов речного парка класса Advanced и Superb. В них представлены варианты видового жилья с террасами, двухуровневые квартиры на первых этажах и квартиры концепции My garden.
Будущие жители также могут выбрать студии и квартиры с 1-4 комнатами с разными функциональными планировочными решениями. Площадь этого жилья по сравнению со стандартными рыночными предложениями увеличенная — 44-285 кв. м. Высота потолков без отделки — 3,5-5 м.
«СберСити — это взгляд в будущее. Мы строим умный город вместе с компаниями-партнерами Сбера. Благодаря этому стало возможным создание и внедрение собственных технологий: комплексного решения умный дом, системы умной энергетики, разработок в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. При этом важно, чтобы СберСити был не только технологичным, но и обладал характерными, узнаваемыми чертами. Кроме компаний-партнеров Сбера, над проектом работают лучшие международные и российские архитектурные бюро, создающие уникальный образ города», — рассказал генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев.
Особенности кварталов речного парка
Кварталы речного парка отличаются мультикультурной архитектурой, которая сочетает традиции современного итальянского дизайна и российского культурного кода. Фасады домов облицованы натуральным камнем с элементами позолоты. Натуральные и искусственные технологичные материалы фасадов были выбраны с учетом особенностей климата и обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям.
Для резидентов кварталов речного парка предусмотрены не только уютные и просторные лобби, но и продуманная клубная инфраструктура. Это собственная фитнес-студия, детские игровые комнаты и помещения для колясок и велосипедов. Для работы есть оборудованная зона коворкинга, в которой можно проводить переговоры и встречи, а для решения бытовых вопросов есть консьерж-служба, работающая круглосуточно.
В квартирах установлены большие окна в пол с тройным остеклением. Вдоль домов расположен прибрежный парк, в котором есть места для спокойного отдыха и дорожки для прогулок. Дворы в кварталах речного парка закрытые, без машин и с большим количеством многолетних и сезонных цветов.