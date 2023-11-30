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Первоначальный взнос по льготным программам ипотеки в России могут повысить ещё раз

Дата публикации: 30 нояб 2023
Первоначальный взнос по льготным программам ипотеки в России могут повысить ещё раз

Центробанк и Правительство России обсуждают ещё одно повышение первоначального взноса по льготным программам ипотеки. В сентябре минимальный размер первого взноса вырос с 15% до 20% по программам: «Семейная ипотека», «Господдержка», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека», Сельская ипотека (приём заявок сейчас не ведётся).

«Мы участвуем в дискуссии с коллегами из правительства, и мы предлагали повысить требования по первоначальному взносу по льготной программе. Пока знаем, что этот вопрос обсуждается», — сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

Она напомнила, что правительство также обсуждает увеличение лимитов выдач льготной ипотеки из-за повышенного спроса.

«Видимо, это будет сделано. Но при этом важно, чтобы все-таки постепенно программа сворачивалась и менялась в пользу адресных программ», — добавила она.

Напомним, что в Сбербанке есть несколько ипотечных программ с суммой первоначального взноса от 10%, а также программа ипотеки без первоначального взноса на покупку новостройки и готового жилья.

Читайте также: Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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