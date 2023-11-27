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Лимиты выдач льготной ипотеки увеличат в России после роста ключевой ставки

Дата публикации: 27 нояб 2023
Лимиты выдач льготной ипотеки увеличат в России после роста ключевой ставки

Правительство России дополнительно увеличит лимит выдач льготной ипотеки: повышение ключевой ставки привело к ажиотажному спросу на программы с господдержкой, пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

С августа по сентябрь выдачи по госпрограммам достигли исторического максимума, из-за чего банки стали расходовать лимиты в быстром темпе, рассказала газете управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Каждая вторая ипотека в Сбере выдаётся по госпрограммам

Высокий спрос на льготную ипотеку подтверждают аналитики Домклик, ссылаясь на данные по ипотеке Сбера. В тройке лидеров среди льготных программ остаются «Господдержка», Семейная ипотека и IT-ипотека.

Эксперты Домклик тоже связывают это с ростом ключевой ставки Центробанка, а также c притоком новых покупателей на рынок ИЖС.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно профинансирует льготные ипотечные программы на 95 млрд рублей. Как сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, по итогам 2023 года получить ипотеку на льготных условиях могут до 700 тыс. семей.

Читайте также: Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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