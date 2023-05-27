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Отцовский капитал предложили ввести в России
Дата публикации: 27 мая 2023
Отцовский капитал по аналогии с материнским капиталом предложили ввести в Госдуме.
Как пишут РИА Новости, отцам в официальном браке предлагается выплачивать единовременную выплату 500 тыс. рублей за одного ребенка и по 1 млн рублей за каждого ребёнка после третьего.
Сейчас отцы также могут получать материнский капитал, если в одиночку воспитывают двух и более детей, рождённых после 1 января 2007 года и с гражданством РФ. Но только в случае смерти их матери — не гражданки страны.
Также авторы инициативы предложили ужесточить ответственность для отцов, которые не платят алименты — при разводе их предлагают обязать возвращать из своего дохода большую часть отцовского капитала.
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Ольга Маслевская
Автор статьи
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