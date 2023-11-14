1 мин
395
Около 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году
Дата публикации: 14 нояб 2023
Почти 7 млн граждан России улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.
«У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек, это 3,2 млн семей. Аварийного жилья мы расселили почти 2 млн кв. м — 1,8 млн кв. м, это 104,4 тыс. человек. И благоустройство — 7 тыс. 31 общественное пространство», — заявил Путин.
По итогам прошлого года ввели 102,7 млн кв. м жилья. Файзуллин отметил, что в 2023 году ожидается рекордный ввод жилья — 104–105 кв. м. Сейчас, по словам российского лидера, введено 83,6 млн «квадратов».
Путин назвал такие показатели рекордными, а также попросил поздравить строителей и поблагодарить их за такие результаты.
Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах