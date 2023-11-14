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Около 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году

Дата публикации: 14 нояб 2023
Около 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году

Почти 7 млн граждан России улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

«У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек, это 3,2 млн семей. Аварийного жилья мы расселили почти 2 млн кв. м — 1,8 млн кв. м, это 104,4 тыс. человек. И благоустройство — 7 тыс. 31 общественное пространство», — заявил Путин.

По итогам прошлого года ввели 102,7 млн кв. м жилья. Файзуллин отметил, что в 2023 году ожидается рекордный ввод жилья — 104–105 кв. м. Сейчас, по словам российского лидера, введено 83,6 млн «квадратов».

Путин назвал такие показатели рекордными, а также попросил поздравить строителей и поблагодарить их за такие результаты.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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