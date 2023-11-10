Исследование Домклик: 40% россиян не знают о льготной ипотеке
По данным Сбербанка, доля сделок по льготным ипотечным программам неуклонно растет: в 3 квартале она приблизилась к рекордным 51%.
В связи с этим Аналитический центр Домклик впервые провел опрос пользователей сервиса на знание льготных ипотечных программ и исследовал связь между осведомленностью жителей региона и проникновением льготной ипотеки.
География льготной ипотеки
Регионы с высоким уровнем проникновения льготной ипотеки
- Регионы на Дальнем Востоке: Республика Саха (Якутия) — 67,3%, Амурская область — 60,3%, Магаданская область — 58,9%. Высокий процент выдач на льготных условиях обусловлен активной реализацией программы Дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить жилье под 2%.
- Крупнейшие регионы, где присутствуют города с миллионным населением: Краснодарский край — 55,2%, Санкт-Петербург — 53,2%, Новосибирская область — 51,0%, Москва — 50,5%.
Регионы с низким уровнем проникновения льготной ипотеки
Уровень востребованности льготных программ отстает от общероссийских показателей в основном в регионах с относительно низким уровнем доходов населения, а именно:
- В субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская Республика (процент сделок по льготным ипотечным программам составляет 1,7%), Республика Дагестан (16,5%), Кабардино-Балкарская Республика (19,0%), Карачаево-Черкесская Республика (23,3%). Согласно данным РИА за 2023 год, доля работников с зарплатой выше среднего по РФ лежит в пределах 10-13%.
- В субъектах Центрального федерального округа, в которых отсутствуют крупные мегаполисы, например, Ивановская область (коэффициент проникновения льготных программ — 26,5%), Тамбовская область (27,0%). Согласно рейтингу РИА, процент работников с зарплатой выше среднего по РФ составляет 11,5% и 15,6% соответственно.
Отдельно стоит выделить Мурманскую область, где низкий уровень проникновения льготной ипотеки (21,7%) связан с низким объемом предложения на первичном рынке. Согласно данным витрины Домклик, в регионе имеется менее 100 предложений о продаже квартир на первичном рынке. Низкий объем предложения объясняется особенностями строительства в арктической зоне, а также усугубившимися логистическими трудностями. Это также подтверждается данными Дом.рф — Мурманская область входит в пятерку субъектов РФ с наименьшим объемом ввода жилья в 2023-м году.
Низкий спрос на льготное ипотечное кредитование также отмечается в Саратовской (19,9%), Кемеровской (22,4%) и Омской областях (26,7%), в Республике Калмыкия (27,3%) и Самарской области (28,7%).
Насколько россияне знакомы с понятием льготной ипотеки
По мнению аналитиков Домклик, низкое проникновение льготной ипотеки может быть связано с низким уровнем информированности населения.
В связи с этим эксперты решили изучить, насколько россияне знакомы с темой льготного ипотечного кредитования и сравнить осведомленность жителей в отстающих и лидирующих регионах.
В рамках исследования было опрошено около 8 300 посетителей сайта Домклик. Были рассмотрены следующие группы респондентов:
- Из регионов с высокой востребованностью льготной ипотеки (Москва, Московская область, Санкт-Петербург), а также Республика Саха (Якутия).
- Из регионов, где востребованность льготных программ низкая, несмотря на достаточный уровень заработной платы и объем предложения на первичном рынке: Омская область, Самарская область, Саратовская область, Кемеровская область.
- Из других регионов РФ.
В каждом регионе было опрошено не менее 100 пользователей.
Опрос показал, что, действительно, осведомленность жителей столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург) значительно выше, чем в большинстве российских субъектов. Так, в Москве и Санкт-Петербурге около 75% опрошенных знают о существовании льготных ипотечных программ. В то время как в группе отстающих регионов порядка половины опрошенных (52-56%) знают о льготной ипотеке на жилье. Показатель по невыделенным регионам составил порядка 61%.
Более того, около половины опрошенных из двух столиц знакомы с полным списком льготных ипотечных программ. В отстающих регионах осведомленность ниже: только треть (33-34%) опрошенных знакомы со всеми видами программ. Как и в случае выше, показатель по остальным регионам находится где-то посередине: около 40% опрошенных из невыделенных регионов знакомы со всеми видами льгот.
Для всех игроков рынка недвижимости важно не только понимать уровень осведомленности граждан в теме льготного ипотечного кредитования, но и уметь оценивать их восприимчивость к различным расширениям и нововведениям.
Исследование показало, что даже в таких крупных регионах, как, например, Омская и Самарская области, менее трети опрошенных знают о возможности строительства дома по льготной программе. Примерно такой же процент знает о том, что «Семейная ипотека» распространяется на семьи с одним ребенком.
Мы считаем, что необходима дальнейшая проработка мер для своевременного информирования граждан о возможности получения ипотечного кредита на льготных условиях. Мы, со своей стороны, активно рассказываем о возможностях льготного кредитования и работаем над созданием новых способов повышения информированности россиян о программах господдержки.
Большое количество материалов на тему льготных ипотечных программ также регулярно публикуется в нашем Журнале.
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Знают ли россияне о дополнительных возможностях льготной ипотеки
Эксперты Домклик также выяснили, насколько хорошо пользователи Домклик знают о нововведениях в льготном ипотечном кредитовании, а именно, о том, что:
- Льготная ипотека распространяется на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
- На сегодняшний «Семейная ипотека» доступна семьям с одним ребенком, при условии, что он родился после 2017 года
- Существует отдельная программа для IT-специалистов
Опрос показал, что жители как столичных городов, так и в целом по России ориентируются в нововведениях не очень хорошо. Так, в Москве и Санкт-Петербурге — регионах с наибольшим проникновением льготной ипотеки — только 40% опрошенных знают о том, что льготные программы распространены на рынок ИЖС. Примерно такой же процент опрошенных (42-44%) знают о распространении «Семейной ипотеки» на семьи с одним ребенком.
О существовании IT-ипотеки жители двух столиц осведомлены значительно лучше: в Москве — 58% опрошенных знают о программе, в Санкт-Петербурге таких — 53%.
В остальных регионах РФ, включая субъекты с низким проникновением льготных программ, осведомленность заметно ниже. Так, в большинстве регионов РФ доля опрошенных, знающих о возможности строительства дома по льготной ипотеке, не превышает 33%. Отрыв от Москвы и Санкт-Петербурга составляет около 10%.
Похожая ситуация отмечается и в случае с IT-ипотекой: в большинстве регионов с программой знакомы порядка 40%, однако в отстающих регионах (Самарская и Кемеровская области) процент опускается до 32-33%.
В случае с «Семейной ипотекой», разрыв в осведомленности между столичными регионами и остальными субъектами РФ менее выражен: доля опрошенных, знающих о расширении программы, лежит в пределах 30-40%.
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